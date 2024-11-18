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CTP ve UBP anlaştı... Öztürkler ve Özdenefe Meclis Başkanlık Divanına aday

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CTP ve UBP anlaştı... Öztürkler ve Özdenefe Meclis Başkanlık Divanına aday
CTP ve UBP anlaştı... Öztürkler ve Özdenefe Meclis Başkanlık Divanına aday

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Meclis Başkanlığı seçimleri öncesinde siyasi dengeler netleşti. İktidar partisi UBP, aday olarak Ziya Öztürkler’i gösterirken, muhalefetin adayı Fazilet Özdenefe oldu. Seçim, eş zamanlı olarak hem Meclis Başkanı hem de Başkan Yardımcısı için gerçekleştirilecek. Milletvekilleri, her iki görev için aynı anda oy kullanacak.

 

Diyalog Kurulmadı

UBP, Ziya Öztürkler’in adaylığı konusunda ana muhalefet partisi CTP ile herhangi bir diyalog gerçekleştirmedi. İktidar ve muhalefet arasındaki tek uzlaşı, seçimlerin eş zamanlı yapılması ve devamında 2024 bütçesinin komiteye sevk edilmesi yönünde oldu.

 

İlk Turda Tamamlanabilir

Meclis kulislerinde UBP’li milletvekillerinin tam desteğiyle Ziya Öztürkler’in seçimin ilk turunda başkanlık koltuğuna oturabileceği konuşuluyor. Ancak, seçim sonuçlarının nasıl şekilleneceği, oylama sonrası netleşecek.

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