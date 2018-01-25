CTP ve UBP de sağduyu çağrısı yaptı

UBP'nin mesajı
"Ulusal Birlik Partisi olarak, son günlerde yaşanan gelişmelerin, Kıbrıs Türk
demokrasisinin olgunluğuyla bağdaşmadığını üzüntü ile belirtir, ülkemizin
geleceği için, siyasi görüşü ne olursa olsun halkımızın tüm kesimlerini
sağduyuyla hareket etmeye davet ediyoruz."
CTP'nin mesajı
Ülkemizin geleceği için siyasi görüşü ne olursa olsun toplumun tüm kesimlerini sağduyu ile hareket etmeye davet ediyoruz.
Tufan Erhürman
CTP Genel Başkanı
25 Ocak 2018
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