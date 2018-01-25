CTP ve UBP de sağduyu çağrısı yaptı

UBP'nin mesajı

"Ulusal Birlik Partisi olarak, son günlerde yaşanan gelişmelerin, Kıbrıs Türk

demokrasisinin olgunluğuyla bağdaşmadığını üzüntü ile belirtir, ülkemizin

geleceği için, siyasi görüşü ne olursa olsun halkımızın tüm kesimlerini

sağduyuyla hareket etmeye davet ediyoruz."

CTP'nin mesajı

Ülkemizin geleceği için siyasi görüşü ne olursa olsun toplumun tüm kesimlerini sağduyu ile hareket etmeye davet ediyoruz.

Tufan Erhürman

CTP Genel Başkanı

25 Ocak 2018

