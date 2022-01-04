CTP Vekil adayı Aslı Murat: "Bu ülkede, bu koşullarda Adalet Bakanlığı kurdurmayacağız..."

Kıbrıs'ın kuzeyi dünyadaki herhangi bir yer değildir. Bu ülkede, bu koşullarda Adalet Bakanlığı kurdurmayacağız...

İşte açıklama;

Kıbrıs'ın kuzeyi dünyadaki herhangi bir yer değildir. Bu ülkede, bu koşullarda Adalet Bakanlığı kurdurmayacağız...

Yargı bağımsızlığı, sadece mahkemelerin değil; siyaset ve demokrasinin de güvence altına alınması için elzemdir. Toplum içindeki farklılıklara eşit mesafede durup, tüm kesimlerin hak ve özgürlüklerini koruyacak olan yargı organıdır.

Anayasamızın 136. maddesinde yargıçların, bağımsız ve hukuka uygun karar verirken hiçbir kesim tarafından kendilerine talimat verilemeyeceği, genelge gönderilemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunulamayacağı belirtilmiştir. Kararlar tartışılabilir, eleştirilebilir ama egemenliği elinde bulunduranlar tarafından tehdit edici şekilde linç malzemesi haline getirilemezler.

Hele de bu ülkede, bu koşullarda Adalet Bakanlığı tartışmalarını ortaya atmak, sözde adalet müşaviri atamak, geldiğimiz kırılma noktasının en can alıcı göstergelerinden biridir. Atamanın başka bir sebeple gerçekleştiği, dünyanın her yerine bu tip atamaların yapıldığı söylenebilir. Ama hepimiz biliyoruz ki, Kıbrıs'ın kuzeyi dünyadaki herhangi bir yer değildir. O yüzden toplumdaki demokrasi taraftarlarının, 19/ 04/2021 tarihinde olduğu gibi tetikte ve dayanışma içinde olması hayati önemdedir.