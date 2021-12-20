  • BIST 2.097,51
  • Altın 999.00131
  • Dolar 17.4209
  • Euro 19.6065
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

CTP Vekil adayı Yasin Yeni'nin CTP Milletvekili Derya'yı kınadığı açıklaması ortaya çıktı!

»
CTP Vekil adayı Yasin Yeni'nin CTP Milletvekili Derya'yı kınadığı açıklaması ortaya çıktı!
CTP Vekil adayı Yasin Yeni'nin CTP Milletvekili Derya'yı kınadığı açıklaması ortaya çıktı!

CTP'nin Federasyon karşıtı  milletvekili adayı Yasin Yeni'nin CTP Milletvekili Derya'yı kınadığı açıklaması ortaya çıktı!

CTP Gazimağusa 4. Sıra kontenjan milletvekili adayı Yasin Yeni'nin Maraş Birlik Derneği Başkanı iken CTP Milletvekili Doğuş Derya'yı kınayan açıklama yaptığı ortaya çıktı.

 

CTP İÇİNDE BÜYÜK RAHATSIZLIK

Federasyon karşıtı olarak da bilinen Maraş Derneği Başkanı Yasin Yeni'nin adaylığı CTP içerisinde özellikle SOL kanat diye bilinen Federalistlerde büyük bir öfke yaratmış durumda.

 

DOĞUŞ DERYA'YA KINAMA YAPTI

Yasin Yeni'ye göre bazıları özgür düşünce adı altında pervasızca anavatan Türkiye'ye saldırıyor. Yeni Maraş-Derneği başkanı iken yayınladığı bir bildiride CTP Milletvekili Doğuş Derya'yı da kınadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DP, Milletvekili Adaylarına 2 Günlük “Eğitim Ve Motivasyon” Semineri Düzenledi18 Aralık 2021 Cumartesi 22:31
  • Erhürman: “Seçimden Sonra Hükümeti CTP Kuracak”18 Aralık 2021 Cumartesi 21:16
  • YSK Adayları Geçici Olarak İlan Etti18 Aralık 2021 Cumartesi 20:51
  • YKP “Seçim Müdahalelerine İhbar Hattı” Oluşturduğunu Açıkladı18 Aralık 2021 Cumartesi 20:34
  • CTP heyeti ARUN fabrikasını ziyaret etti18 Aralık 2021 Cumartesi 18:46
  • TDP, Güzelyurt Çarşısı ile Açık Pazar’ı ziyaret etti18 Aralık 2021 Cumartesi 18:45
  • Çakıcı: Kur Sabitlenmeli18 Aralık 2021 Cumartesi 13:50
  • İlçelere Ait Sandık Seçmen Listeleri Yarın Askıya Alınacak18 Aralık 2021 Cumartesi 13:24
  • TKP Yeni Güçler Adayları da YSK’ya Başvurularını Yaptı18 Aralık 2021 Cumartesi 10:24
  • Mağusa’da CTP’ye Büyük İlgi17 Aralık 2021 Cuma 17:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti