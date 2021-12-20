CTP Vekil adayı Yasin Yeni'nin CTP Milletvekili Derya'yı kınadığı açıklaması ortaya çıktı!

CTP'nin Federasyon karşıtı milletvekili adayı Yasin Yeni'nin CTP Milletvekili Derya'yı kınadığı açıklaması ortaya çıktı!

CTP Gazimağusa 4. Sıra kontenjan milletvekili adayı Yasin Yeni'nin Maraş Birlik Derneği Başkanı iken CTP Milletvekili Doğuş Derya'yı kınayan açıklama yaptığı ortaya çıktı.

CTP İÇİNDE BÜYÜK RAHATSIZLIK

Federasyon karşıtı olarak da bilinen Maraş Derneği Başkanı Yasin Yeni'nin adaylığı CTP içerisinde özellikle SOL kanat diye bilinen Federalistlerde büyük bir öfke yaratmış durumda.

DOĞUŞ DERYA'YA KINAMA YAPTI

Yasin Yeni'ye göre bazıları özgür düşünce adı altında pervasızca anavatan Türkiye'ye saldırıyor. Yeni Maraş-Derneği başkanı iken yayınladığı bir bildiride CTP Milletvekili Doğuş Derya'yı da kınadı.