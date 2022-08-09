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CTP Vekili Akansoy’dan Tatar’a: İstifa Et!

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CTP Vekili Asım Akansoy sosyal medyada açıklama yaptı.
CTP Vekili Akansoy’dan Tatar’a: İstifa Et!

İşte o paylaşım!

Ersin Tatar, sana senin dilinle konuşmayacağım.

Ancak bil ki:

Kıbrıslı Türk halkı seni meşru görmüyor.

Seçilmiş görmüyor.

Başarılı bulmuyor, görmüyor.

Siyasetin kabul görmüyor.

Kıbrıslı Türkler, haklı olarak kendilerini temsil etmediğini düşünüyor.

Müdahale ile seçildiğini biliyor. Demokrasiyi yerle bir ederek seçildiğini biliyor.

2 yıllık sürede değil taş taş üzerine koymak tüm kazanımları yıktın geçtin.

2 yıllık sürede halkı germekten, halkla çatışmaktan başka bir iş yapmadın.

2 yıllık sürede halkın kazanımlarını uluslararası camia karşısında yerle bir ettin.

Halkın gerçek anlamda temsil edilmesinden başka ne gerekirse yaptın.

Yaptığın görev makamı sana ait değil, Kıbrıslı Türk halkına aittir.

Geldiğin gibi değil, halkın büyük iradesiyle gideceksin.

Bize daha çok zaman kaybettirme.

İstifa et. Eğer Kıbrıslı Türklere biraz saygın varsa hemen istifa et ve bu halkın sırtından artık düş.

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