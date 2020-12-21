CTP vekili Candan: Tarihte bir ilk hükümet Meclis'i terk etti!

İşte Candan'ın yaptığı açıaklma;
Tarihte belki de bir ilk...Hükümet Meclisi terketti...
Niye? Seçime müdahaleler araştırılmasın diye...
Yine bugün istifa eden vekillerinin istifasını reddettiler..
.Ondan sonra da siyasetin itibarı niçin zedelenir...
E zedelenir tabi...
NE YAŞANDI?
Seçime Müdahale araştırma önergesi üzerine "Hükümet vekilleri" Meclisi terk etti!
TDP'nin 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki müdahalelerinin araştırılması için verdiği önerge nisaba takıldı.
Hükümet milletvekilleri salonu tek etti.
Nisap sayısı 23'de kaldı.
Meclis Genel Kurulu'na ara verildi.
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