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CTP Vekili Derya: "Polis Belediye Çalışanlarını karakola götürüyor"

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CTP Vekili Derya: "Polis Belediye Çalışanlarını karakola götürüyor"
CTP Vekili Derya: "Polis Belediye Çalışanlarını karakola götürüyor"

CTP Vekili Derya: "Polis Belediye Çalışanlarını karakola götürüyor"

İşte açıklama;

Atanmış hükümet yerel yönetim sistemini darmadağın edecek yasaya karşı çıkmak için yola çıkan insanları şimdi de polisi kullanarak durdurmaya kalkıyor! Belediye araçlarını yoldan çevirip insanları karakola götürtüyorlar. Halkından korkan, halkın meclisine halkın erişimini engelleyen, faşist bir zihniyet! Sizden korkmuyoruz! Direneceğiz!

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