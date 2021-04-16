  • BIST 1.410
  • Altın 457,692
  • Dolar 8,0496
  • Euro 9,6395
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

CTP Vekili Doğuş Derya: KKTC'de yargı bağımsızdır!

» »
"Bir başka ülkenin atanmış memurunun yargı bağımsızlığımıza dil uzatması ve manipülatif açıklamalarla halkımızı provoke etmeye kalkışması hadsizlikten de öte kötü niyetli bir tutumdur."
CTP Vekili Doğuş Derya: KKTC'de yargı bağımsızdır!

İşte açıklama;

KKTC'de yargı bağımsızdır! Başka yerlerde olduğu gibi kişilerin siyasi arzularına ya da projelerine göre değil, yasalara ve evrensel hukuk prensiplerine göre karar verir. KKTC Bağımsız yargısı, Din ve Vicdan hürriyetini güvence altına alan Anayasanın teminatı olduğu gibi, bağımsız, bilimsel ve eşit eğitimin mihenk taşı olan Milli Eğitim Yasasının da eksiksiz uygulanmasının sigortasıdır. Nitekim verilen karar da çocuklarımızın katılacağı kuran kurslarının Eğitim Bakanlığının izin, gözetim ve denetimine tabi olması gerektiği yönündedir.

Bir başka ülkenin atanmış memurunun yargı bağımsızlığımıza dil uzatması ve manipülatif açıklamalarla halkımızı provoke etmeye kalkışması hadsizlikten de öte kötü niyetli bir tutumdur. Mütemadiyen Kıbrıs Türk toplumunun demokrasi kültürünü ve kurumlarını hedef alarak halk arasında husumet yaratmaya kalkanlar, ülkemizin bir vilayet olmadığını akıllarında tutsunlar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu Memleket Bizim Platformu'ndan Cenevre öncesi büyük yürüyüş hazırlığı16 Nisan 2021 Cuma 11:24
  • Harmancı'dan Fahrettin Altun'a tepki!16 Nisan 2021 Cuma 11:10
  • Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı16 Nisan 2021 Cuma 11:06
  • HİZMET-SEN: “Üyelerimizin Özlük Hakkı İçin Açıp Kazandığımız Dava Başka Mecralara Çekilmeye Çalışılıyor”16 Nisan 2021 Cuma 10:36
  • YDP'de sular durulmuyor!16 Nisan 2021 Cuma 09:31
  • Özersay: Aceleci açıklamalar ilişkilere zarar verir16 Nisan 2021 Cuma 09:25
  • Çavuşoğlu, Cenevre öncesi KKTC’de temaslarda bulunacak16 Nisan 2021 Cuma 08:17
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 16 Nisan 2021 )16 Nisan 2021 Cuma 08:01
  • Taner Ulutaş'tan taşlamalar!16 Nisan 2021 Cuma 07:02
  • Çavuşoğlu, KKTC'de (Video)15 Nisan 2021 Perşembe 23:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti