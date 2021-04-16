CTP Vekili Doğuş Derya: KKTC'de yargı bağımsızdır!

İşte açıklama;
KKTC'de yargı bağımsızdır! Başka yerlerde olduğu gibi kişilerin siyasi arzularına ya da projelerine göre değil, yasalara ve evrensel hukuk prensiplerine göre karar verir. KKTC Bağımsız yargısı, Din ve Vicdan hürriyetini güvence altına alan Anayasanın teminatı olduğu gibi, bağımsız, bilimsel ve eşit eğitimin mihenk taşı olan Milli Eğitim Yasasının da eksiksiz uygulanmasının sigortasıdır. Nitekim verilen karar da çocuklarımızın katılacağı kuran kurslarının Eğitim Bakanlığının izin, gözetim ve denetimine tabi olması gerektiği yönündedir.
Bir başka ülkenin atanmış memurunun yargı bağımsızlığımıza dil uzatması ve manipülatif açıklamalarla halkımızı provoke etmeye kalkışması hadsizlikten de öte kötü niyetli bir tutumdur. Mütemadiyen Kıbrıs Türk toplumunun demokrasi kültürünü ve kurumlarını hedef alarak halk arasında husumet yaratmaya kalkanlar, ülkemizin bir vilayet olmadığını akıllarında tutsunlar.
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