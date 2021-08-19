CTP Vekili Doğuş Derya: PGM'de ŞİDDETE MÜDAHALE BİRIMI'nin içini boşaltılıyor, sürgün ediliyorlar!

CTP Lefkoşa milletvekili Soğuş Derya açıklama yaptı...

İşte açıklama;

2014 yılında meclisten oybirliği ile geçirdiğimiz TOCED YASASI'nın en önemli birimlerinden olan POLİS Şiddete Müdahale Birimi 2018 yılında faaliyete geçmişti. Bugüne dek TOCED'in kurumsallaşması için tüm çabalarımıza rağmen samimi bir irade koymayanlar şimdi ŞİDDETE MÜDAHALE BİRIMI'nin içini boşaltıyorlar. Bu birime emek veren polisleri sürgün ediyorlar. Kadınlara güvenlik sağlayan yegane birimin kapatılmasına izin vermeyeceğiz!