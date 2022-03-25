CTP Vekili Kürşat: Batık dedikleri UBP'li Belediyeler.. Anayasayı delirtmeyiz...Fide Kürşat, “CTP anayasanın delinmesine karşıdır. Anayasa kevgir değildir.” dedi ve yerel seçimlerin yapılacağı tarihin belli olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Fide Kürşat, yerel seçimlerin vaktinde yapılması gerektiğini, bunun Anayasal zorunluluk olduğunu söyledi.

Reform konusunda ise alelacele bir iş yapılamayacağını, içerisinde bir çok anomali olduğunu bunun reform değil, kaos paketi olduğunu ifade etti.

CTP Vekili Kürşat: Batık dedikleri UBP'li Belediyeler.. Anayasayı delirtmeyiz...Fide Kürşat, “CTP anayasanın delinmesine karşıdır. Anayasa kevgir değildir.” dedi ve yerel seçimlerin yapılacağı tarihin belli olduğunu vurguladı.