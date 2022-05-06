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CTP Vekili Ongun Talat: DP ve YDP işbirlikçilikte sınır tanımıyor

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CTP Vekili Ongun Talat: DP ve YDP işbirlikçilikte sınır tanımıyor
CTP Vekili Ongun Talat: DP ve YDP işbirlikçilikte sınır tanımıyor

CTP Vekili Ongun Talat:  DP ve YDP işbirlikçilikte sınır tanımıyor

İşte açıklama;

İşbirlikçilikte sınır tanımayan, misyonlarının aldıkları dış talimatları yerine getirmek olduğu fazlasıyla kanıtlanmış DP ve YDP'nin, bugün Tatar ile görüştükten sonra temsilcileri vasıtasıyla yaptıkları pişkin açıklamalara ne demeli?

50 seçilmiş vekil ülkenin sorunlarını aşmak için sorumluluk almalıymış mesela.. Ya da başkanlık sistemini tartışmak istemiyorsak şimdiki sistemin işlemesini sağlamalıymışız..

Anlaşıldı sevgili truva atları, siz öyle diyorsanız vardır bir bildiğiniz elbet..

Ha ha, tabi tabi, tamam, peki...

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