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CTP Vekili Ongun Talat: İşte faşizm tam da budur...

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CTP Vekili Ongun Talat: İşte faşizm tam da budur...
CTP Vekili Ongun Talat: İşte faşizm tam da budur...

CTP Vekili Ongun Talat: İşte faşizm tam da budur...

İşte açıklama;

Faşizm nedir? Bugün Meclis önündeki eyleme katılmak üzere bir çok bölgeden yola çıkan insanların önlerinin polis tarafından kesilmesi, belediye araçlarına el konulması, eylemcilerin durup dururken göz altına alınması, karakollara götürülmesi, kilometrelerce yolu yürümek zorunda bırakılmaları falan, işte faşizm tam da budur...

Sonra bunları yapanların yüzlerine bazı şeyleri açıkça söylediğimizde alınmaca, gücenmece olmasın...

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