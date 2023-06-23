CTP vekili Solyalı: CTP Genel Merkezi adresine tanımadığımız 3 kişinin seçmen kağıdı geldi

İşte açıklama;

CTP Genel Merkezi adresine tanımadığımız 3 kişinin seçmen kağıdı geldi. Hiçbir bağlantısı olmadığı gibi burası bir ikametgah da değil.

Buna benzer çok fazla ihbarı, seçmen kartları dağıltıkça farklı kişilerden almaya başladık. 27 kişiye varan evler var olduğu söyleniyor.

Uydurma adresler ile ikametgah gösteriliyor ve vatandaşlık başvurusu alınıyor.

Bu UBP Hükümetlerinin çok uzun süredir başvurduğu bir yöntem. Haksız olan bir çoğunu mahkemede iptal ettirebildik.

Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri ve ülkesel kaynakların planlanması için çağdaş bir nüfus politikası şart.

Buna, Yurttaşlık politikasındaki keyfi ve ayrımcı uygulamalara son vermek de dahildir. Hak edenle etmeyen ayrılmalı, bu iş siyasi bir rant olarak kullanılmamalıdır.

Seçmen listelerine olan itirazlar çok önceden karara bağlanıp, kesin listelerin seçmen kağıtları sonradan ulaştırılmakta. Gereken önümüzdeki seçimler için yapılacak elbette.

İtiraz usulleri ile ilgili belki yeni bir yasal düzenleme gerekecek ancak kesin olan şey ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planları ile belirlenen nüfus ve vatandaşlık politikası çerçevesinde cesur ve öngörülebilir adımlar atak zorunluluğu.