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CTP, yargı bağımsızlığına sahip çıkmaya devam edecek!

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CTP, yargı bağımsızlığına sahip çıkmaya devam edecek!
CTP, yargı bağımsızlığına sahip çıkmaya devam edecek!

BRTK Müdürü Sn. Meryem Özkurt’un, dün hüküm giydiği davada toplam 2 ay hapis cezasına
çarptırılmasının ardından bu ülkeyi yönettiğini iddia eden kişilerin çeşitli demeçler ve
telkinlerde bulunmak suretiyle yargı bağımsızlığına müdahale etmeye çalıştıklarını
gözlemlemekteyiz. Mahkemelerce verilen kararların kamuoyunda değerlendirilmesi hatta
eleştirilmesi elbette mümkündür. Bugüne kadar kamuoyunu ilgilendiren pek çok konuda
farklı görüşler de nitekim ortaya konmuştur. Unutulmamalıdır ki; demokrasinin gereği olan
ve Anayasamız tarafından da güvence altına alınan mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi gereği,
hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında, mahkemelere ve
yargıçlara emir ve talimat veremez veya tavsiye ve telkinde bulunamaz.


2020 yılında, kamuoyunun gözü önünde çeşitli müdahalelerle gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı
seçim sürecinde Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki seçim yasakları kurallarına aykırı olarak
Kapalı Maraş’ta ve Geçitköy Barajı’nda düzenlenen törenlerle alakalı yayın yapma ve Yüksek
Seçim Kurulu tarafından verilen karar ve tedbirlere uymama sebebiyle ve suçunu kabul
etmesi üzerine Sn. Özkurt, mahkeme tarafından mahkum edilmiştir.


Kararın açıklanmasının ardından, başta Tatar ve Üstel olmak üzere, gayri meşru hükümetin
bakanları ve iktidara mensup bazı milletvekilleri bu kararı onaylamadıklarını ifade ederek
ilgili kararın değiştirilmesi için gereğinin yapılması gerektiği yönünde beyan ve tekinlerde
bulunmuşlardır. Ülkenin en üst makamlarını işgal edenlerin kamuoyu baskısı oluşturmak
suretiyle yargı bağımsızlığına müdahale etmesine ve meselenin çarpıtılarak yargımıza saldırı
malzemesi haline getirilmesine Cumhuriyetçi Türk Partisi asla müsaade etmeyecek ve yargı
bağımsızlığına sahip çıkmaya devam edecektir! Bu karar bir kez daha göstermiştir ki, yasalara
uygun hareket etmek herkesin sorumluluğudur ve ne ülkeyi yönetenler ne de kamu
görevinde sorumluluk sahibi olanlar hukukun üstünde değildir.

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