CTP, yargı bağımsızlığına sahip çıkmaya devam edecek!

BRTK Müdürü Sn. Meryem Özkurt’un, dün hüküm giydiği davada toplam 2 ay hapis cezasına

çarptırılmasının ardından bu ülkeyi yönettiğini iddia eden kişilerin çeşitli demeçler ve

telkinlerde bulunmak suretiyle yargı bağımsızlığına müdahale etmeye çalıştıklarını

gözlemlemekteyiz. Mahkemelerce verilen kararların kamuoyunda değerlendirilmesi hatta

eleştirilmesi elbette mümkündür. Bugüne kadar kamuoyunu ilgilendiren pek çok konuda

farklı görüşler de nitekim ortaya konmuştur. Unutulmamalıdır ki; demokrasinin gereği olan

ve Anayasamız tarafından da güvence altına alınan mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi gereği,

hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında, mahkemelere ve

yargıçlara emir ve talimat veremez veya tavsiye ve telkinde bulunamaz.



2020 yılında, kamuoyunun gözü önünde çeşitli müdahalelerle gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı

seçim sürecinde Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki seçim yasakları kurallarına aykırı olarak

Kapalı Maraş’ta ve Geçitköy Barajı’nda düzenlenen törenlerle alakalı yayın yapma ve Yüksek

Seçim Kurulu tarafından verilen karar ve tedbirlere uymama sebebiyle ve suçunu kabul

etmesi üzerine Sn. Özkurt, mahkeme tarafından mahkum edilmiştir.



Kararın açıklanmasının ardından, başta Tatar ve Üstel olmak üzere, gayri meşru hükümetin

bakanları ve iktidara mensup bazı milletvekilleri bu kararı onaylamadıklarını ifade ederek

ilgili kararın değiştirilmesi için gereğinin yapılması gerektiği yönünde beyan ve tekinlerde

bulunmuşlardır. Ülkenin en üst makamlarını işgal edenlerin kamuoyu baskısı oluşturmak

suretiyle yargı bağımsızlığına müdahale etmesine ve meselenin çarpıtılarak yargımıza saldırı

malzemesi haline getirilmesine Cumhuriyetçi Türk Partisi asla müsaade etmeyecek ve yargı

bağımsızlığına sahip çıkmaya devam edecektir! Bu karar bir kez daha göstermiştir ki, yasalara

uygun hareket etmek herkesin sorumluluğudur ve ne ülkeyi yönetenler ne de kamu

görevinde sorumluluk sahibi olanlar hukukun üstünde değildir.