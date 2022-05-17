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CTP yarın Cumhurbaşkanlığı ve Meclis önünde eylem yapıyor

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri yarın UBP-DP-YDP Koalisyonu Hükümeti’nin güven oylaması öncesinde eylem yaparak yaşananları protesto edeceklerini ve Meclis toplantısında ise hükümet programına “hayır” diyeceklerini açıkladı
CTP yarın Cumhurbaşkanlığı ve Meclis önünde eylem yapıyor

Yonca Kavşağı’ndan başlayarak Meclis önüne, oradan da Cumhurbaşkanlığı’na yürünecek

CTP Meclis Grubu Başkan Vekili Erkut Şahali, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, yarın saat 10 – 11 sıralarında Yonca Kavşağı’nda başlayarak Meclis önüne, oradan da Cumhurbaşkanlığı’na kadar yürüyüş ve eylem yapılacağını belirtti.

Yürüyüşün CTP milletvekilleri düzeyinde yapılacağını aktaran Şahali, 15.30’da Kuğulu Park’ta CTP’liler ile eyleme destek vereceğini bildiren diğer parti ve örgütlerle buluşacaklarını, ardından ise Meclis önünde eylem yapacaklarını kaydetti.

Saat 16.30’da, Ünal Üstel’in Başbakanlığında kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin Hükümet Programı ile ilgili güven oylamasının yapılacağı esnada, CTP’li vekillerin Meclis oturumuna katılarak “hayır” diyeceğini belirten Erkut Şahali, ardından Cumhurbaşkanlığı’na da yürüyeceklerini duyurdu.

Şahali: Tatar halkı temsil etmiyor

“Biz Meclis’te olmayı reddetmiyoruz, Meclis’in düzgün çalışmasını sağlamak için Meclis’te olacağız” diyen Şahali, Meclis’in değil Hükümetin meşru olmadığı görüşünde olduklarını söyledi.

Hükümet Programı’na “hayır” oyu vereceklerini kaydeden Milletvekili Erkut Şahali, “Sadece Hükümet Programı’na değil, iki devletli çözüm fikrine, teslimiyetçi anlayışa ve sorunlar karşısında hükümetin edilgen tavrına da hayır diyoruz” ifadelerini kullandı.

Meclis’in ardından Cumhurbaşkanlığı’na da yürüyeceklerini yineleyen Şahali, Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar’ın da yaşananlardan sorumlu olduğunu savundu ve halkı temsil etmediğini söyledi.,

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