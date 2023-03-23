CTP, yasa tasarısının geri çekilmesi çağrısında bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi de, Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı nedeniyle hükümeti eleştirdi. Partiden yapılan açıklamada, tasarının geri çekilmesi istendi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy, yapılan yazılı açıklamada, elektrik konusu ile ilgili hükümete eleştiriler yöneltti.

Yasa bir an önce geri çekilmeli ve kuruma yatırım yapılmalıdır

UBP-DP-YDP gayrimeşru hükümeti, her konuda olduğu gibi elektrik konusundaki uyarılarımıza rağmen beceriksizlik ve basiretsizliklerine devam etmektedir. Ülkeyi yönettiğini iddia eden söz konusu zihniyet, adeta adrese teslim düzenlemelerle AKSA’yı zengin etmeyi kendine görev haline getirmiştir.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) ve partimizin defalarca yaptığımız uyarıları ve önerileri dikkate almayanlar, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile AKSA’ya yeni imtiyaz vermeye çalışmaktadır. Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı bir an önce geri çekilmeli ve halkın yararına olacak şekilde adımlar atılmalıdır. Bu çerçevede yarın toplanacak Meclis Komitesine AKSA’nın davet edilmesi ve Rekabet Kurulunun göz ardı edilmesi, maksadın ne olduğunu açıkça göstermektedir.

Söz konusu peşkeşin gerçekleşmesi, yurttaşlarımızın pahalı elektrik kullanımına devam etmesine sebep olacak ve zaten hayat pahalılığı altında ezilen, alım gücü yerlerde sürünen yurttaşların, daha da yoksullaşmasına neden olacaktır. Yine sanayicinin, üreticinin yüksek maliyet girdileri nedeniyle gerekli üretimi yapamamasına da sebep olacaktır.

Daha önce yapılan 15 yıllık sözleşmeyle de KIB-TEK yüz milyonlarca dolar zarara uğratılmıştır. AKSA’yı zengin etmek için elinden geleni yapan “hükümet” Kıbrıs Türk halkını değil, çıkar gruplarını düşünmektedir. CTP, her zaman olduğu gibi adrese teslim ihalelerin de peşkeşlerin de karşısında durmaya devam edecektir.

2019 yılında Dörtlü hükümet döneminde iki adet santral için çıkılan uluslararası ihalenin, hükümetin bozulması nedeniyle sonuçlanamamıştır. Söz konusu dönemden sonra kuruma, en küçük bir yatırım girişiminde bile bulunulmamıştır. Ardından gelişen süreç, ciddi spekülasyonları beraberinde getirmiş, “KIB-TEK mafyasından”, “enerji mafyasından”, “ihale mafyasından”, “çeteden” bahsedilmeye başlanmıştır. Peki hükümet bu mafyanın üzerine neden gitmemiştir, neden denetlenmemiş, soruşturulmamış ve konu yargıya taşınmamıştır? Bunu yapmayan “hükümet”, tüm bu yaşananlardan bizzat sorumludur.

Büyük sermaye gruplarının peşinden koşan, yurttaşların çıkarını ve refahını değil, çıkar gruplarını zengin etmeyi düşünen zihniyetin, uzun bir ömrü kalmamıştır. Uzun ömrü kalmayan ve bu halkın gailesini çekmeyen zihniyetin, giderayak kurum ve kuruluşlarımızı çıkmaza sürüklemesine ve kendi öz kuruluşlarımızı yok etmesine izin vermeyeceğiz.

KIB-TEK’in AKSA’ya iki yılda ödediği fazladan parayla AKSA’nın ülkedeki kurulu santrallerinin tamamını satın almanın mümkün olduğunu bir kez daha hatırlatır, EL-SEN’in mücadelesinde yalnız olmadığını kamuoyuna duyurmak isteriz.