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CTP:Antik Limanı ve Kale arkası ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı endişe verici

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CTP:Antik Limanı ve Kale arkası ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı endişe verici
CTP:Antik Limanı ve Kale arkası ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı endişe verici

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçesi, Girne Antik Limanı ve Kale arkasının özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararını eleştirdi.

CTP İlçesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısı ardından sadece bir cümleyle açıklanan bu kararın “belirsiz ve endişe verici” olduğu belirtilerek, bir takım sorular yöneltildi.

CTP’nin ileriki sürecin takipçisi olacağı ve sürecin endişeler doğrultusunda ilerlemeye devam etmesi durumunda, karara karşı hukuksal mücadele dahil her türlü eylemlilik ve aktif mücadelenin öncüsü olacağı duyurulan açıklamada, ilgili özelleştirme kapsamına alma kararının içeriğinin ve tüm detaylarının kamuoyuyla ivedilikle paylaşılması talep edildi.

Açıklamada, Bölgenin bugünkü durumunun kabul edilebilir olmadığı ancak bunun çözümünün özel sektörle kamu yararı için yapılabilecek iş birliklerini dışlamadan, paydaşların katılımıyla, verimli ve etkin bir kamusal otorite oluşturulması olduğuna işaret edildi.

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