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CTP:''Bu kaostan ancak iradeyle çıkabiliriz''

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Basın Bürosu bir açıklama yayınladı
CTP:''Bu kaostan ancak iradeyle çıkabiliriz''

Cumhuriyetçi Türk Partisi Basın Bürosu bir açıklama yayınladı:

Başbakan Sayın Ersan Saner, Meclis başkanlığı seçiminde yaşanan krizin ardından kürsüden yaptığı konuşmada, muhalefete “en kısa zamanda erken seçim tarihinin belirlenmesi önerisi” yapmıştır. Bu açıklama, bir yandan hükumetin halkın ihtiyaçlarına yanıt veremeyecek bir yapıda olduğunun tespiti, diğer yandan da ülkenin seçim sath-ı mailine girdiğinin ilanı anlamına gelmektedir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, bugün, MYK, Örgüt Bürosu ve Meclis Grubu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda, Sn. Saner’in muhalefete yaptığı öneriyi değerlendirmiştir. Toplantıda yapılan temel saptama, art arda yaşanan siyasi krizlerin ülkemizi ve halkımızı çok zor bir dönemde kaos ortamına sürüklediği ve bu noktadan sonra bu kaostan ancak halkın iradesiyle çıkılabileceğidir.   

Yetkili organlarımız, bu saptamadan hareketle, halkımıza böyle bir dönemde daha fazla zaman kaybettirilmeden, bütçe ve seçim hazırlıkları ile ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması ve en geç Nisan ayı içerisinde seçime gidilmesi gerektiği kanaatindedir.

Bu noktadan sonra yetki halkımızdadır. Kıbrıs Türk halkının, özgür iradesiyle, ülkeyi bu kaostan çıkaracak, yaratılan tahribatı hızla giderecek, sorunları ciddiyetle ele alıp çözme yeteneğine sahip, sorumlu ve güvenilir bir siyasi yapıyı sandıktan çıkaracağına inancımız tamdır.

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