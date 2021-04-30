  • BIST 1.402
  • Altın 470,260
  • Dolar 8,2574
  • Euro 9,9795
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA9453 test 44 pozitif vaka

CTP:Dayanışma içinde ve omuz omuza yürümeye devam edeceğiz!

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi bir açıklama yayınladı
CTP:Dayanışma içinde ve omuz omuza yürümeye devam edeceğiz!

Cumhuriyetçi Türk Partisi bir açıklama yayınladı:

Dayanışma içinde ve omuz omuza yürümeye devam edeceğiz!

 

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı bu yıl tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgını ile birlikte küresel ölçekte yaşanan ekonomik sıkıntılar ve neo-liberal politikalar gölgesinde kutlanacak. Cumhuriyetçi Türk Partisi, çalışma yaşamında ILO sözleşmelerinin tam ve eksiksiz uygulanabilmesi, özel ve kamuda sendikal örgütlenmenin sağlanmasının teşvik edilmesi, çalışanlar arasında sosyoekonomik hak ve özgürlük eşitsizliğinin giderilmesi için çalışmaya ve bugüne kadar elde edilmiş hak ve özgürlüklere yapılacak, her türlü müdahaleye karşı durmaya, yılmadan devam edecektir.

Bölgemizde ve ülkemizde, barış yerine savaşı, çözüm yerine çözümsüzlüğü, adalet yerine adaletsizliği, birbirinin haklarına saygı göstererek bir arada yaşama yerine birbirine üstünlük sağlamayı isteyenlerin hakimiyet kurma çabalarının arttığı bu dönemde, dayanışma içinde olmaya ve 1 Mayıs’ta omuz omuza yürümeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Emeğin değerini bulması, güçlünün güçsüzü ezmemesi, insanın insanca, hakça bir düzen sürmesi için bizler de “1 Mayıs Barış ve Sosyal Adalet İçin Umut Mücadelede” yürüyüşünde yerimizi alacağız. Yaşasın 1 Mayıs!

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emirname yayımlandı. İkili fiş satışları sona erdi30 Nisan 2021 Cuma 13:25
  • Başbakan Saner:Türkiye’den KKTC’ye 430 milyon TL kaynak aktarıldı30 Nisan 2021 Cuma 13:24
  • Üstel Lapta Sağlık Merkezi’nde incelemede bulundu30 Nisan 2021 Cuma 13:21
  • MEMUR-SEN'den 1 Mayıs Mesajı!30 Nisan 2021 Cuma 12:12
  • Pusula Projesi Live2eatcyprus Challenge’ın 3 Mayıs Pazartesi Günü Başlayacağını Duyurdu30 Nisan 2021 Cuma 12:10
  • TKP-YG: İşçiler örgütsüz, sermaye partileri iktidarda30 Nisan 2021 Cuma 12:06
  • DAÜ-SEN: Mücadele Söylemden Eyleme, Hayata Dokunacak Hale Dönüşmelidir.30 Nisan 2021 Cuma 11:48
  • ‘Kıbrıs Türk tarafı Cenevre’de yapıcı bir tutum sergiledi’30 Nisan 2021 Cuma 11:47
  • Alevi Kültür Merkezi'nden 1 Mayıs Açıklaması30 Nisan 2021 Cuma 11:41
  • Yaşlı Hakları Ve Ruh Sağlığı Derneği “Sessiz Çığlık” Mektup Yarışması İçin Başvurular Başladı30 Nisan 2021 Cuma 11:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti