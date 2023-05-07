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CTP'de aday arayışı devam ediyor... En güçlü isim Muhittin Özsağlam...

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CTP'de aday arayışı devam ediyor... En güçlü isim Muhittin Özsağlam...
CTP'de aday arayışı devam ediyor... En güçlü isim Muhittin Özsağlam...

Haziran ayında yapılacak olan ara seçim için  CTP'de aday arayışı devam ediyor...

 

DETAY ÖZEL HABER- Barışcan Şekerci

 

Adaylar arasında MYK üyesi de olan Muhittin Özsağlam'ın ismi öne çıkmaya devam ediyor.

Diğer yandan medya dünyasından  Sim TV program yapımcısı , gazeteci Sami Özuslu'nun ismi de düşünüldüğü öne sürüldü.

İpek Borman ve Mehmet Ekin Vaiz'in ismi de adaylık için adı geçen isimler arasında bulunuyor.

 

Tacan Reynar Aday

Diğer yandan eski hakim Tacan Reynar'ın adaylığının kesinleştiği belirtiliyor. Tacan'ın adaylığı bir çok kesimde heyecan yartmış durumda.

 

Korkmazhan Bağımsız aday

Sol Hareket genel sekreteri Abdullah Korkmazhan'ın ise bağımsız aday olarak sçeime gireceği belirtiliyor.

 

Ali Başman UBP adayı

İş insanı Ali Başman ise UBP'den milletvekilliği için yarışacak isim oldu.

 

DP'de adayını belirledi

Hükümetin bir diğer ortağı olan DP'de adayını Turizm Müsteşarı Serhan Aktunç olarak belirledi.

 

YDP'de kadın aday olasılığı

Hükümetin bir diğer ortağı YDP'de ise adaylık üzerinde çalışmaların sürdüğü ve bir kasın adayın gösterilebileceği konuşuluyor.

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