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CTP’de Asım Akansoy rekor oy aldı

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CTP milletvekilli adaylık belirleme seçimine Asım Akansoy damgasını vurdu. Tüm adaylar arasında 2156 oy ile CTP üyelerinden en çok oyu alan Akansoy, en çok tercih yapılan adaylardan da birisi oldu
CTP’de Asım Akansoy rekor oy aldı

CTP milletvekilli adaylık belirleme seçimine Asım Akansoy damgasını vurdu. Tüm adaylar arasında 2156 oy ile CTP üyelerinden en çok oyu alan Akansoy, en çok tercih yapılan adaylardan da birisi oldu. 

 

SOLYALI VE TALAT LİSTE BAŞI

CTP’nin yeni ve genç milletvekili adayları Lefkoşa’da Ürün Solyalı, Girne’de ise Ongun Talat, hem birçok mevcut milletvekilini hem de birçok güçlü ismi geride bırakarak bölgelerinde ilk sıraya yerleşmeleri de dikkatlerden kaçmayan bir diğer önemli gelişme oldu.

Ongun Talat CTP üyelerinden 2136 oy alırken, Ürün Solyalı ise 2056 oy alarak bölgelerinde ilk sıradan aday olma hakkını elde etti

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