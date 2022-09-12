CTP’de genel sekreterlik yarışı

Mevcut Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın yanı sıra Asım Akansoy ve Erkut Şahali de aday olacak..

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde olağan genel kurulda güven tazeleyen yeni yönetim kadroları belirlemek için toplanıyor.

Başkan Tufan Erhürman ve yeni seçilen Parti Meclisi bu akşam ilk toplantısını yapacak.

Toplantının önemi iki dönemdir genel sekreterlik görevini yürüten Erdoğan Sorakın’ın bu kez karşısında rakiplerin olması..

SES KIBRIS’ın elde ettiği bilgiye göre Milletvekilleri Asım AKANSOY VE Erkut Şahali de Genel Sekreterlik için aday olacak.

Böylelikle kurultayda seçilen Parti Meclisi üyeleri yeni genel sekreteri belirlemek için seçime gidecek.

Bu akşam yeni Genel Sekreter’in kim olacağı netleşecek.