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CTP'de istifa depremi

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CTP'de istifa depremi
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde istifa depremi yaşanıyor.

CTP’ye yolladıkları bir mektup ile istifalarını sunan CTP’liler yıllardır parti içinde süren kavgadan, ideolojik – politik ve siyasal meselelerde farklı bakış açılarının, parti birliğini zorlayan yıpratıcı bir düzeye ulaştığını belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Bu kahredici durum, hem bulunduğumuz camiaya, hem de bizlere onulmaz yaralar açmıştır. Bu kavga içeriden ve dışarıdan, tartışmanın önünü örtmek için çeşitli sıfatlar takılarak yürütülmüştür. Kimi zaman bıyıklı-bıyıksız, kimi zaman genç-yaşlı gibi sıfatlar tartışmaların önünü örtmekte kullanılmıştır.

Bütün bunların yanı sıra, parti yönetiminin gerçeğin bu olmasını bile bile, bu durumu kişisel kavga olarak değerlendirerek, parti içine ve kamuoyuna sunması, olayı daha da kabul edilemez bir duruma sürüklemiştir.

Parti ahlak ve geleneklerine bağlılığın aptallık sayıldığı bir ortamda, ısrarla dünya görüşlerimizde meydana gelen farklılaşmaları yok sayarak, görmeyerek, üstünü örterek yürümek, artık mümkün olamamaktadır.

İdeolojik - politik farklılıkların yanı sıra ahlaken, yapılanları kabul etmek hiç mümkün değildir. Parti iradesinin şekillenmesinde kullanılan gayri ahlaki davranışlar, felsefik olarak bir kopuşu gerekli kılmaktadır.

Bu gerekçeler ışığında CTP'den istifa ediyoruz.

Sonay Adem, Ali Gulle, İbrahim Korhan

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Kaynak: Haber Kaynağı
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