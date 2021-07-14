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CTP'de karar Parti Meclisi'nin

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılıp konuşma yapacağı Meclis oturumuna katılıp katılmamayı tartışıyor.
CTP'de karar Parti Meclisi'nin

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılıp konuşma yapacağı Meclis oturumuna katılıp katılmamayı tartışıyor.

YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, bugün gün içinde çeşitli parti organlarında konunun değerlendirildiğini, MYK da dahil olmak üzere tartışıldığını ifade ederek, yarın yapılacak Parti Meclisi toplantısın konuyla ilgili karar alınacağını söyledi.

Haber Kaynağı: CTP, Erdoğan’ın katılacağı Meclis oturumuna katılıp katılmamayı tartışıyor

 

SADECE ERDOĞAN KONUŞACAK, DİYALOG DEĞİL MONOLOG

Elde edilen bilgilere göre Meclis oturumunda sadece Erdoğan konuşacak. Muhalefet veya hükümet partilerinin söz hakkı olmayacak. 

 

SOSYAL MEDYADA KATILMAYIN ÇAĞRILARI VAR

Sosyal medyada özellikle muhalif kesimler CTP ve TDP’ye dair Erdoğan’ın konuşma yapacağı oturuma katılmaları yönünde yoğun paylaşımlar yapmakta.

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