CTP'de Kurultay öncesi "Merkez"in olduğu söylenen bir liste ortada dolaşıyor...
İşte o liste....
Sevgili arkadaşlar,
27. Olağan Kurultaya giderken sorunlarımızı diyalog içinde çözmek, yeni dönemde Parti'yi ileriye taşıyacak güçlü bir PM oluşturmak için bir grup Partili tarafından tüm duyarlılıkları ve deneyimleri de dikkate alınarak adaylar arasından yetmiş kişilik LİSTE hazırlanmıştır.
Bu listede ismi olmayıp yeni dönemde PM'de görev yapmak isteyen arkadaşlara veya listede adı olmayıp oy vermek istediği adayları listeye almalarına imkan sağlamak için beş adaylık boş bırakılmıştır.
Oluşturulan liste tamamen tavsiye niteliğindedir. Listeye dahil olmayan aday yoldaşlarımıza saygı ve sevgimiz bakidir.
Herbir üye dilediği adaya oy verme konusunda özgürdür. Tercih tamamen üyenindir. Amaç uyum içinde, yüksek katılımlı coşkulu bir kurultay sonrası üretken bir PM oluşturmaktır.
Gelin hep beraber 27. Olağan Kurultayımıza katılalım ve Kurultayımızı bir demokrasi şölenine dönüştürelim. Gelin hep beraber Partimize sahip çıkalım.
CTP bizimdir, CTP evimizdir ailemizdir. Yurdumuzdur.
CTP emeğimiz, alın terimiz, tertemiz düşlerimiz, umutlarımızdır.
Ahmet Derya
Ahmet Gürol Ersun
Ahmet Latif
Alev Şensoy
Ali Alnar
Ali Dayıoğlu
Ali Karavezirler
Ali Seylani
Alpay Afşaroğlu
Alpay Çelebi
Armağan Candan
Asaf Şenol
Asım Akansoy
Bengül Gargınsu
Berkan Tokar
Birol Karaman
Burhan Eraslan
Büke Ada
Caner Özdevran
Cemal Mert
Cemal Türkler
Cezar Ekinci
Çiçek Göçkün
Derviş Aygın
Doğan Şbahali
Doğuş Derya
Ekrem Güneş
Emel Kişi
Emel Ulaş
Erdoğan Sorakın
Erkan Eminağa
Fatoş Erozan
Fazilet Özdenefe
Feriha Tel
Fide Kürşat
Fikri Toros
Günel Yücener
Haffe Işısal
Hamit Caner
Harper Bahadi
Hasan Öztaş
Hasan Özüorçun
Hülya Demirel Akbil
Hüseyin Erçal
Hüseyin Gürşan
Hüseyin Özel
İlke Sabit Soyer
İpek Akın
Kutlay Erk
Meftüne Hocalı
Mehmet Çağlar
Mehmet Kaptan Bensen
Mehmetali Güröz
Muhittin Tolga Özsağlam
Niyazi Düzgün
Ongun Talat
Onur Olguner
Onursal Akdeniz
Osman Bican
Ömer Naşit
Salahi Şahiner
Serkan Soyalan
Sıla Usar İncirli
Simge Okburan
Soydan Borakan
Teberrüken Uluçay
Tülay Sönmez
Tülin Murat
Ulaş Erzen
Ürün Solyalı
Veli Garanti
Yalçın Kömürcügil
Zekiye Gece
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