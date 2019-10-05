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CTP'de Kurultay öncesi "Merkez"in olduğu söylenen bir liste ortada dolaşıyor... İşte o liste....

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CTP'de Kurultay öncesi "Merkez"in olduğu söylenen bir liste ortada dolaşıyor... İşte o liste....
CTP'de Kurultay öncesi "Merkez"in olduğu söylenen bir liste ortada dolaşıyor... İşte o liste....

CTP'de Kurultay öncesi "Merkez"in olduğu söylenen bir liste ortada dolaşıyor...

İşte o liste....

Sevgili arkadaşlar,

27. Olağan Kurultaya giderken sorunlarımızı diyalog içinde çözmek, yeni dönemde Parti'yi ileriye taşıyacak güçlü bir PM oluşturmak için bir grup Partili tarafından tüm duyarlılıkları ve deneyimleri de dikkate alınarak adaylar arasından yetmiş kişilik  LİSTE hazırlanmıştır.

Bu listede ismi olmayıp yeni dönemde PM'de görev yapmak isteyen arkadaşlara veya listede adı olmayıp oy vermek istediği adayları listeye almalarına imkan sağlamak için beş adaylık boş bırakılmıştır.

Oluşturulan liste tamamen tavsiye niteliğindedir. Listeye dahil olmayan aday yoldaşlarımıza saygı ve sevgimiz bakidir.

Herbir üye dilediği adaya oy verme konusunda özgürdür. Tercih tamamen üyenindir. Amaç uyum içinde, yüksek katılımlı coşkulu bir kurultay sonrası üretken bir PM oluşturmaktır.

Gelin hep beraber 27. Olağan Kurultayımıza katılalım ve Kurultayımızı bir demokrasi şölenine dönüştürelim. Gelin hep beraber Partimize sahip çıkalım.

CTP bizimdir, CTP evimizdir ailemizdir. Yurdumuzdur.

CTP emeğimiz, alın terimiz, tertemiz düşlerimiz, umutlarımızdır.

 

Ahmet Derya

 Ahmet Gürol Ersun

 Ahmet Latif

 Alev Şensoy

 Ali Alnar

 Ali Dayıoğlu

 Ali Karavezirler

 Ali Seylani

 Alpay Afşaroğlu

Alpay Çelebi

 Armağan Candan

 Asaf Şenol

 Asım Akansoy

 Bengül Gargınsu

 Berkan Tokar

 Birol Karaman

 Burhan Eraslan

 Büke Ada

 Caner Özdevran

 Cemal Mert

 Cemal Türkler

 Cezar Ekinci

 Çiçek Göçkün

 Derviş Aygın

 Doğan Şbahali

 Doğuş Derya

 Ekrem Güneş

 Emel Kişi

 Emel Ulaş

 Erdoğan Sorakın

 Erkan Eminağa

 Fatoş Erozan

 Fazilet Özdenefe

 Feriha Tel

 Fide Kürşat

 Fikri Toros

 Günel Yücener

 Haffe Işısal

 Hamit Caner

 Harper Bahadi

 Hasan Öztaş

 Hasan Özüorçun

 Hülya Demirel Akbil

 Hüseyin Erçal

 Hüseyin Gürşan

 Hüseyin Özel

 İlke Sabit Soyer

 İpek Akın

 Kutlay Erk

 Meftüne Hocalı

 Mehmet Çağlar

 Mehmet Kaptan Bensen

 Mehmetali Güröz

 Muhittin Tolga Özsağlam

 Niyazi Düzgün

 Ongun Talat

 Onur Olguner

 Onursal Akdeniz

 Osman Bican

 Ömer Naşit

 Salahi Şahiner

 Serkan Soyalan

 Sıla Usar İncirli

 Simge Okburan

 Soydan Borakan

 Teberrüken Uluçay

 Tülay Sönmez

 Tülin Murat

 Ulaş Erzen

 Ürün Solyalı

 Veli Garanti

 Yalçın Kömürcügil

 Zekiye Gece

 

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