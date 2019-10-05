CTP'de Kurultay öncesi "Merkez"in olduğu söylenen bir liste ortada dolaşıyor... İşte o liste....

CTP'de Kurultay öncesi "Merkez"in olduğu söylenen bir liste ortada dolaşıyor...

İşte o liste....

Sevgili arkadaşlar,

27. Olağan Kurultaya giderken sorunlarımızı diyalog içinde çözmek, yeni dönemde Parti'yi ileriye taşıyacak güçlü bir PM oluşturmak için bir grup Partili tarafından tüm duyarlılıkları ve deneyimleri de dikkate alınarak adaylar arasından yetmiş kişilik LİSTE hazırlanmıştır.

Bu listede ismi olmayıp yeni dönemde PM'de görev yapmak isteyen arkadaşlara veya listede adı olmayıp oy vermek istediği adayları listeye almalarına imkan sağlamak için beş adaylık boş bırakılmıştır.

Oluşturulan liste tamamen tavsiye niteliğindedir. Listeye dahil olmayan aday yoldaşlarımıza saygı ve sevgimiz bakidir.

Herbir üye dilediği adaya oy verme konusunda özgürdür. Tercih tamamen üyenindir. Amaç uyum içinde, yüksek katılımlı coşkulu bir kurultay sonrası üretken bir PM oluşturmaktır.

Gelin hep beraber 27. Olağan Kurultayımıza katılalım ve Kurultayımızı bir demokrasi şölenine dönüştürelim. Gelin hep beraber Partimize sahip çıkalım.

CTP bizimdir, CTP evimizdir ailemizdir. Yurdumuzdur.

CTP emeğimiz, alın terimiz, tertemiz düşlerimiz, umutlarımızdır.

Ahmet Derya

Ahmet Gürol Ersun

Ahmet Latif

Alev Şensoy

Ali Alnar

Ali Dayıoğlu

Ali Karavezirler

Ali Seylani

Alpay Afşaroğlu

Alpay Çelebi

Armağan Candan

Asaf Şenol

Asım Akansoy

Bengül Gargınsu

Berkan Tokar

Birol Karaman

Burhan Eraslan

Büke Ada

Caner Özdevran

Cemal Mert

Cemal Türkler

Cezar Ekinci

Çiçek Göçkün

Derviş Aygın

Doğan Şbahali

Doğuş Derya

Ekrem Güneş

Emel Kişi

Emel Ulaş

Erdoğan Sorakın

Erkan Eminağa

Fatoş Erozan

Fazilet Özdenefe

Feriha Tel

Fide Kürşat

Fikri Toros

Günel Yücener

Haffe Işısal

Hamit Caner

Harper Bahadi

Hasan Öztaş

Hasan Özüorçun

Hülya Demirel Akbil

Hüseyin Erçal

Hüseyin Gürşan

Hüseyin Özel

İlke Sabit Soyer

İpek Akın

Kutlay Erk

Meftüne Hocalı

Mehmet Çağlar

Mehmet Kaptan Bensen

Mehmetali Güröz

Muhittin Tolga Özsağlam

Niyazi Düzgün

Ongun Talat

Onur Olguner

Onursal Akdeniz

Osman Bican

Ömer Naşit

Salahi Şahiner

Serkan Soyalan

Sıla Usar İncirli

Simge Okburan

Soydan Borakan

Teberrüken Uluçay

Tülay Sönmez

Tülin Murat

Ulaş Erzen

Ürün Solyalı

Veli Garanti

Yalçın Kömürcügil

Zekiye Gece