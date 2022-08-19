CTP'de LTB için Olguner adaylıkta ısrarcı.. Sandık kurulması bekleniyor...

CTP'de LTB için Mimar Onur Olguner adaylıkta ısrarcı.. Sandık kurulması bekleniyor...

ÖZEL HABER - Barışcan Şekerci

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde LTB Başkan adaylığı için hareketli saatler yaşanmaya başladı. İki yıldır aday adaylığını açıklayan ve CTP üyesi tarafından aday olması beklenen Onur Olguner'e adaylıktan .çekilmesi yönünde telkin yapıldığı öne sürüldü.

Mimar Onur Olguner'in ise aday adalığından geri çekilmeyeceğini basına açıklamış durumda.

CTP SANDIK MI KURACAK?

Bu durumda CTP'nin LTB başkan adaylığı için Lefkoşa üyelerinin önüne sandık koyması bekleniyor. CTP'li üyeler Dr. Sıla Usar İncirli'yi mi yoksa Mimar Onur Olguner'in mi LTB Başkan adayı olacağına karar verecek.

MÜNHAL AÇILMADI

Ana muhalefet CTP henüz LTB, Girne, Güzelyurt ve İskele Belediye Başkan adaylıkları için münhal açmış durumda değil.