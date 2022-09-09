CTP'de MYK üyeleri ile Genel Sekreter Pazartesi günü belirlenecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) hafta sonu Parti Meclisi (PM) üyelerinin belirlenmesi sonrası gözler Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Genel Sekreterlikte…
CTP'de Pazartesi günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve Genel Sekreter belirlenecek.
Oylama Parti Meclisi (PM) üyeleri arasında yapılacak.
Aday olması durumunda kazanacağına kesin gözüyle bakılan Milletvekili Ürün Solyalı'nın adaylığa uzak durduğu ifade edilirken; Genel Sekreterlik için görevdeki Erdoğan Sorakın, Asım Akansoy ve Erkut Şahali'nin aday olacağı belirtiliyor.
kaynak : kıbrıs postası
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