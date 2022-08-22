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CTP’de Vekil Adaylar Revaçta, 3 kente 3 vekil aday...

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CTP’de Vekil Adaylar Revaçta
CTP’de Vekil Adaylar Revaçta, 3 kente 3 vekil aday...

CTP’de Vekil Adaylar Revaçta, 3 kente 3 vekil aday...

Belediye seçimlerinin 27 Kasım tarihinde yapılacak olması siyasal partilerde hareketliliği artırmaya başladı. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa’da, Girne’de ve İskele’de milletvekillerini Belediye Başkan adayı göstermeye hazırlandığı ileri sürüldü. CTP’nin LTB ve Girne Belediye Başkanlığı için açmış olduğu münhale başvuru ise bugün sona eriyor.

3 KENT 3 VEKİL ADAY

LTB’de açılan başkan adaylığı  münhaline uzun süredir aday olmak için çalışma yürüten Mimar Onur Olguner müracaat ederken, genel merkezin Lefkoşa Milletvekili Dr. Sıla İncirli’nin aday olması için yoğun bir çaba içerisinde olduğu öğrenildi. Diğer yandan Girne’de de Başkan adaylığı İş insanı Murat Şenkul adaylık başvurusu yaparken genel merkezin Girne’de milletvekili de olan Dr. Ceyhun Birinci’yi adaylık müracaatı yapması için ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü. Bir diğer milletvekili adayı İskele Milletvekili olan Fide Kürşat’ın İskele Belediye başkan adayı olabileceği ancak genel merkezin henüz daha İskele için münhal açmadığı belirtildi.

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