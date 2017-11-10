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CTP’de yaprak dökümü: 7 isim aday olmuyor

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CTP’de yaprak dökümü: 7 isim aday olmuyor
Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) geçtiğimiz dönemlerde Başbakanlık görevini üstlenen 3 isimin, erken genel seçimlerde aday adayı olmayacağını açıklamasından sonra 4 sürpriz isim de aday olmayacaklar kervanına katıldı.

Detay Kıbrıs

CTP’de uzun yıllar görev yapmış 7 isim, Ocak ayında yapılması planlanan erken genel seçimlerde aday adayı olmaycaklarını duyurdu.

Eski Başbakanlar Ferdi Sabit Soyer, Ömer Kalyoncu ve Özkan Yorgancıoğlu’nun geçtiğimiz günlerde aday olmayacaklarını açıklamaları sonrası, Abbas Sınay, Arif Albayrak ve Ahmet Gülle’nin de aday olmayacağı konuşuluyor.

Öte yandan seçim hükümeti döneminde başbakanlık görevini üstlenen ve partiye Birleşik Güçler (BG) döneminde giren Meclis Başkanı Sibel Siber’in de adaylık başvurusu yapmadığı belirtiliyor.

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