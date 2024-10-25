  • BIST 8872.85
  • Altın 3007.928
  • Dolar 34.2845
  • Euro 37.163
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABM: İsrail, Lübnan’daki barış gücünün gözlem kulesini yıktı

CTP’de yetki MYK ve Meclis Grubu’nda: “CTP’nin duruşu nettir, böyle bir oturuma katılmayız...”

» »
CTP’de yetki MYK ve Meclis Grubu’nda: “CTP’nin duruşu nettir, böyle bir oturuma katılmayız...”
CTP’de yetki MYK ve Meclis Grubu’nda: “CTP’nin duruşu nettir, böyle bir oturuma katılmayız...”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu akşam parti genel merkezinde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Meclis’te üç hukukçunun ortak görüşüne dikkat çeken Erhürman, Meclis Başkanlığı seçiminde kullanılan üç pusulanın da geçersiz olduğunu hatırlatarak “Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığı yok hükmündedir” dedi.

 

“Meclis Başkanlığı seçimi tamamlanmamıştır”

Erhürman, Ziya Öztürkler'in seçilmediğini ve bu nedenle Meclis'te başkan sıfatıyla oturum açmasının hukuken mümkün olmadığını ifade etti. "Sayın Öztürkler’in açacağı herhangi bir oturum bizim nezdimizde hukuken açılmış bir oturum niteliği taşımayacaktır" diyen Erhürman, 22 Ekim'de Meclis’in hukukçulardan görüş aldığını ve bu görüşlerin bilindiği halde 23 Ekim'de Resmi Gazete’de yayın yapıldığını vurguladı. Erhürman, bugün yapılan devir teslim törenini de eleştirerek, "Bütün bunlar ortada hukuken yeni bir meclis başkanı olmadığı anlamına gelir. Meclis başkanlığı seçimi tamamlanmamıştır" dedi.

 

“CTP böyle bir oturuma katılmaz”

CTP'nin Parti Meclisi’nin oy birliğiyle bu görüşler doğrultusunda hareket etme kararı aldığını açıklayan Erhürman, sürecin yönetilmesi görevini MYK’ya ve Meclis grubuna verdiklerini belirtti. "CTP’nin duruşu nettir. Ziya Öztürkler’in şu anki durumu sadece fiili bir durumdur; hukukla açıklanabilecek bir durum değildir. Bu şartlarda Meclis'in çalışacağı iddia edilirse hukuka aykırı çalışacak" diye konuştu. Erhürman, Pazartesi günü Ziya Öztürkler'in Meclis’te başkan sıfatıyla yer alması durumunda, bunun hukuken açılmamış bir oturum olarak değerlendirileceğini ve CTP’nin böyle bir oturuma katılmayacağını açıkladı. Ancak CTP’nin 19 milletvekiliyle Meclis'te hazır bulunacağını ekleyen Erhürman, mevcut koşullar altında Meclis Başkanlığı seçiminin tamamlanmadığını vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TDP: “Hükümet Ne Kadar Kaçsa da Kendisini Bir Erken Seçimin İçinde Bulacak”24 Ekim 2024 Perşembe 20:45
  • CTP'de gündem tartışmalı Meclis Başkanlığı seçimi! PM toplandı!24 Ekim 2024 Perşembe 20:42
  • Kurtulmuş ve Yılmaz’dan Öztürkler’e kutlama24 Ekim 2024 Perşembe 20:40
  • Erhürman: Bu yapılanlar Meclis'e darbedir24 Ekim 2024 Perşembe 16:15
  • Karşıyaka’da bir inşaat işçisi çatıda ölü bulundu24 Ekim 2024 Perşembe 16:05
  • Tufan Erhürman, yaşananları “darbe”24 Ekim 2024 Perşembe 13:27
  • “CTP olarak Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığını tanımıyoruz”24 Ekim 2024 Perşembe 12:54
  • CTP Lefkoşa İlçesi görev dağılımını yaptı24 Ekim 2024 Perşembe 12:20
  • CTP Parti Meclisi toplanacak! Erhürman: Gündemimiz Meclis Başkanlığı seçimi24 Ekim 2024 Perşembe 12:04
  • Ayça Alav’ın cinayet zanlılarından firar girişimi!24 Ekim 2024 Perşembe 12:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti