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CTP'den 8 Mart mesajı

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CTP'den 8 Mart mesajı
CTP'den 8 Mart mesajı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) “ülkede kadın istihdamının yüzde 35 oranında kalması, kadın işsizlik oranının erkek işsizlik oranının iki katı olması ve eğitim düzeyi düşük kadınların istihdam oranının yüzde 3 olmasının” gelecek dönemde bu eşitsizliğin ortadan kaldırabilmesi için kat edilmesi gereken önemli bir yol olduğunu gösterdiğini bildirdi.

CTP’den 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla yayınlanan mesajda, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kalkması için sorumluluk bilinciyle mücadelenin yükseltileceği kaydedildi.

Mesajda, “Ülkemizde kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal alanda verdikleri eşitlik mücadelesini bu vesileyle selamlar, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği temeline dayalı, adil ve eşit bir düzen için, kadınların iş ve siyaset de dahil hayatın her alanında eşit söz sahibi olmaları için verilen mücadeleye dayanışmamızı bildiririz.” denildi. 

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