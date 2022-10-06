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CTP'den AKP'ye " Hiçbir hedef gösterme girişimine müsaade etmeyeceğiz"

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"Vekilimizin Cumhuriyet Meclisi’nde yapmış olduğu konuşmanın bütünsellik içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatır, hiçbir hedef gösterme girişimine müsaade etmeyeceğimizi açıklıkla ifade etmek isteriz"
CTP'den AKP'ye " Hiçbir hedef gösterme girişimine müsaade etmeyeceğiz"

İşte CTP açıklaması:

Milletvekilimiz Doğuş Derya, bu hafta Cumhuriyet Meclisi’nde bir konuşma yapmış ve bir süredir KKTC yurttaşları arasında tartışma konusu olan külliye yapımı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur.

Söz konusu konuşmasında Derya, Lefkoşa'nın merkezinde başlayan ve hiçbir KKTC makamından izin alınmadan yapılan bu inşaatın, izinsiz ve vizesiz olmasının da ötesinde, halkın iradesi hilafına yapıldığını dile getirmiştir. Konuşma Türkiye medyasında bazı yayın kuruluşları tarafından manipüle edilmeye ve belli bölümler bağlamından koparılarak konuşma çarpıtılmaya çalışılmış ve birtakım çevreler vekilimizi hedef gösterme gayreti içerisine girmiştir.

Sayın Doğuş Derya, mevzubahis konuşmasında partimizin de ilke ve değerleri arasında bulunan militarizme karşı duruşunu ifade etmiş, çatışma kültürü ve şiddetin her türlüsünü reddettiğini ifade etmiştir. Başta ABD’nin Güney Kıbrıs için kaldırmış olduğu silah ambargosunun uzatılması kararı olmak üzere tüm silahlanma girişimlerinin karşısında olduğunu net bir biçimde ortaya koymuştur.

Vekilimizin konuşmasını bu çerçevenin dışına çıkarmaya çalışmak iyi niyetli bir yaklaşım olmaktan oldukça uzaktır. CTP, geçmişten beridir başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm ülkelerle doğru zeminde iyi ilişkileri savunmakta olup, içinden geçilen koşullar ne olursa olsun bu tutumundan vazgeçmemiştir. Bu vesileyle vekilimizin Cumhuriyet Meclisi’nde yapmış olduğu konuşmanın bütünsellik içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatır, hiçbir hedef gösterme girişimine müsaade etmeyeceğimizi açıklıkla ifade etmek isteriz.

 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ne demişti?

İşte AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in Derya’ya yönelik sözleri:

KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK'yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz. Bu kişinin sözleri radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK’nın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka birşey değildir. Rum ve Yunan parlementosunda yapılan Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar etmiştir... Kuşkusuz bu zihniyet KKTC’yi bir Rum sömürgesi yapma hayali peşinde koşuyor. Bu hayalin peşindeki Rum ve Yunan faşistlerine verdiğimiz cevap bu şahıs için de aynen geçerlidir.

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