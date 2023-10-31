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CTP’den “Birlikte Yöneteceğiz – Eğitim Çalıştayı”

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CTP’den “Birlikte Yöneteceğiz – Eğitim Çalıştayı”
CTP’den “Birlikte Yöneteceğiz – Eğitim Çalıştayı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 3-4 Kasım’da Acapulco Hotel’de eğitimde yaşanan sorunlar ve çözümleri hakkında “Birlikte Yöneteceğiz – Eğitim Çalıştayı” düzenleyecek. Çalıştay’da tam gün eğitime geçiş, eğitimdeki temel sorunlar ve çözüm önerileri, yükseköğretimde kalite, mesleki eğitim gibi başlıklar ele alınacak, sorunlara yönelik çözümler tartışılacak. Açılış konuşmasının Genel Başkan Tufan Erhürman tarafından gerçekleştirileceği ve 2 gün sürecek çalıştayda önemli eğitimciler sunum yapacak.

Saat 10.00’da başlayacak olan çalıştayda açılış konuşmasının ardından AB Kıbrıs Ofisi’nden Yochka Anastasova, “AB Normları ve Küresel Bağlamda Mesleki Eğitim Nasıl Geliştirilebilir? Girişimler, Öneriler” başlıklı konuşma yapacak. Anastasova’nın konuşmasından sonra Salih Sarpten’in moderatörlüğünde Prof. Dr. Petek Aşkar, Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ve Prof. Dr. Mehmet Çağlar, “Eğitimin Yapı Taşları: Öncelikler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı sunum yer alacak. Saat 14.00’te Prof. Dr. Mehmet Çağlar’ın moderatörlüğünü üstleneceği ikinci oturumda Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıgören, Prof. Dr. Şefika Mertkan ve Prof. Dr. Müfit Kömleksiz “Yüksek Öğretimde Kalite Güvencesi” konusunda görüşlerini paylaşacak.

 

İkinci gün…

“Birlikte Yöneteceğiz – Eğitim Çalıştayı”nın ikinci günü ise odak grup çalışmaları şeklinde geçecek. Ziya Tüzel ve Dudu Cumaoğulları’nın moderatörlüğünü yapacağı birinci başlıkta “Genel Eğitim Sisteminde Odaklanması Gereken En Önemli Temel Konular Nelerdir?” başlığı tartışmaya açılacak. Daha sonra Hamit Sakallı ve Fikret Civisilli “Mesleği Eğitimin Güçlendirilmesi İçin Neler Yapılmalıdır?” konulu ikinci başlığın moderatörlüğünü yapacak. Üçüncü başlıkta ise “Tam Gün Eğitim Anlayışının Hayata Geçirilmesindeki Temel Esaslar Ne Olmalıdır” konusu irdelenecek. Bu başlığın moderatörlüklerini de Ahmet Billuroğlu ve Ayşe Alioğlu üstlenecek. 2 günlük panelin son ve 4’üncü başlığı olan “Yükseköğretim Kademesinde Yaşanan ve Gelecekte Yaşanması Muhtemel Sorunlar Nelerdir? Nasıl Hazırlıklı Olunmalıdır?” konusu ele alınacak. Bu başlığın moderatörlüğünü ise Hamit Caner ve Tülin Murat yürütecek.

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