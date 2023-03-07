CTP'den BKP'ye ziyaret

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve bazı MYK üyeleri, Birleşik Kıbrıs Partisi’ni (BKP) ziyaret etti.

Genel bir durum değerlendirmesi yapmak için bir araya gelen parti heyetleri, son günlerde yaşanan gelişmeleri ele aldı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün ve BKP MYK üyeleri de görüşmede hazır bulundu.

Görüşme öncesi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, görüş alışverişlerine en çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçtiklerini vurguladı. BKP Genel Başkanı İzzet İzcan ise federalist güçlerin birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Erhürman: Görüş alışverişlerine en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden birindeyiz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, BKP’nin geçtiğimiz yerel seçimlerde CTP adaylarına destek verdiğini anımsattı ve teşekkür etti. Kıbrıs’ın güneyindeki seçimlerden sonra ve Türkiye’de yaşanan depremden sonra gündemde çok hızlı değişimler yaşandığının altını çizen Erhürman, bu değişimleri tüm siyasi partiler ve örgütlerle değerlendirme çabası içerisinde olduklarını vurguladı.

Erhürman, “Yaşadıklarımız bize birtakım yükümlülükler yüklüyor” ifadelerini kullandı.

Yeni bir müzakere süreciyle ilgili de değerlendirme yapacaklarını kaydeden Erhürman, CTP olarak söz konusu durumdaki pozisyonlarının belli olduğunu vurguladı.

“Çözüme ulaşma hedefiyle müzakere süreci hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz” diyen Erhürman, depremle ilgili de konuştu.

Kıbrıs’ın da deprem bölgesinde olduğuna dair bilimsel verilerin netleştiğine işaret eden Erhürman, “Bununla ilgili olarak da toplumsal seferberlik içinde olmamız gerekiyor. Yaşananların ekonomi üzerinde de etkisi var. Görüş alışverişlerine, birbirimizi dinlemeye en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden birindeyiz. BKP’ye bize zaman ayırdığı için teşekkür ederiz” diye konuştu.

İzcan: Federalist güçler birlikte hareket etmeli

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan görüşme sırasında yaptığı konuşmada, CTP heyeti ile genel bir durum değerlendirmesi için bir araya geldiklerini belirtti. Hem ülkemizde hem dünyada çok ciddi gelişmeler yaşandığını ifade eden İzcan, “Bu yaşananlar bizi de çok yakından ilgilendirmektedir. Hem ekonomik hem siyasal anlamda Kıbrıs yeni olaylara gebedir” diye konuştu. Bir süre sonra Kıbrıs sorununda masanın kurulmasının ve yeni bir sürecin başlamasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan İzcan, buradaki federalist güçlerin birlikte hareket etmesinin esas olduğuna dikkat çekti. İzcan, “Biz beraber hareket etmeye mecburuz. Ülkenin ihtiyacı budur. Bunun için de BKP köprü olmayı görev bilmektedir. Bundan sonraki süreçte ana ilkeleri belirlemek kaydıyla destek olmaya ve birlikteliğin gelişmesine yardım edecektir. CTP heyetine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.