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CTP'den CTP'lilere “Yerel Yönetimlerde CTP Farkı” adlı ders

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CTP-PEMER, ilk eğitimini “Yerel Yönetimlerde CTP Farkı” adlı dersle düzenliyor
CTP'den CTP'lilere “Yerel Yönetimlerde CTP Farkı” adlı ders

Yerelden genele Kıbrıs Türk halkını ileriye taşıyacak ve dünya ülkeleriyle bütünleştirecek, bugün ve gelecekteki CTP kadrolarını oluşturan tüm bireylerin, donanımlı, yetkin ve etkin olması gerekliliğinden hareketle CTP-PEMER (Parti İçi Eğitim Merkezi), yeni dönemdeki “İlk Ders” etkinliğini “Yerel Yönetimlerde CTP Farkı” adıyla gerçekleştiriyor. İnteraktif bir eğitim formatında organize edilen etkinlikte CTP’nin yerel yönetimlerde ortaya koyduğu anlayış, gerçekleştirdiği dönüşüm ve vizyon katılımcılarla paylaşılacak.

Etkinlikte CTP’nin ilk Belediye Başkanı Mehmet Kim, CTP Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin sunumları yer alacak. Etkinlikte yer alacak sunum ve bilgi paylaşımlarının tamamında katılımcıların mümkün olan en üst düzeyde aktif olabilecekleri, interaktif yöntemler kullanılacaktır. Tüm CTP üye ve sempatizanlarına açık olan eğitim, 11 Kasım 2022 Cuma günü saat 18.00’de Gönyeli Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

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