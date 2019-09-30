CTP'den Cumhurbaşkanı Akıncı'ya destek

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı'nın, kapsamlı federal çözüm çerçevesinde, siyasi eşitlik ile ilgili tartışmaları ortadan kaldıran, geçmiş mutabakatların teyidine dayanan ucu açık olmayan bir müzakere sürecinin başlatılmasına yönelik çabala

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı'nın, kapsamlı federal çözüm çerçevesinde, siyasi eşitlik (ve dolayısıyla dönüşümlü başkanlık ve kararlara etkili katılım) ile ilgili tartışmaları ortadan kaldıran, geçmiş mutabakatların teyidine dayanan, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir müzakere sürecinin başlatılmasına yönelik çabalarını desteklediklerini açıkladı.



Açıklamasa şöyle denildi: