CTP’den Ersan Saner’e ‘Görevi iade et’ çağrısı! CTP göreve hazır!

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in Pazar gününe kadar hükümeti kuramaması halinde görevi iade etmesi gerektiğini dile getirdi

CTP Genel Sekreteri Sorakın, demokrasiyi çiğneyerek ‘Ben bilirim, ben yaparım’ mantığı bu ülkenin demokrasisini darmadağın edileceğine işaret ederek “Demokrasinin aldığı darbeyi tamir etmek için çok çaba gösterilmesi gerekecektir, dolayısıyla siyasi etik neyi gerektiriyorsa o yapılmalıdır” dedi.

Çok fazla çaba gösterilmesi gerekeceğine dikkat çeken Sorakın, ciddi bir tutum ile olaylara yaklaşılması gerektiğini ve herkesin kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğinin önemine değindi.

CTP olarak, etik ve kurallar çerçevesinde hükümeti kurma görevinin devredilmesi durumunda parti içerisinde değerlendirilme yapıldığını belirten Sorakın, parti olarak bir ön çalışma yapmadıklarını aktardı.