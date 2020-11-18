  • BIST 1.287
  • Altın 464,085
  • Dolar 7,7085
  • Euro 9,1540
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

CTP’den Ersan Saner’e ‘Görevi iade et’ çağrısı! CTP göreve hazır!

» »
CTP’den Ersan Saner’e ‘Görevi iade et’ çağrısı! CTP göreve hazır!
CTP’den Ersan Saner’e ‘Görevi iade et’ çağrısı! CTP göreve hazır!

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in Pazar gününe kadar hükümeti kuramaması halinde görevi iade etmesi gerektiğini dile getirdi

CTP Genel Sekreteri Sorakın, demokrasiyi çiğneyerek ‘Ben bilirim, ben yaparım’ mantığı bu ülkenin demokrasisini darmadağın edileceğine işaret ederek “Demokrasinin aldığı darbeyi tamir etmek için çok çaba gösterilmesi gerekecektir, dolayısıyla siyasi etik neyi gerektiriyorsa o yapılmalıdır” dedi.

Çok fazla çaba gösterilmesi gerekeceğine dikkat çeken Sorakın, ciddi bir tutum ile olaylara yaklaşılması gerektiğini ve herkesin kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğinin önemine değindi.

CTP olarak, etik ve kurallar çerçevesinde hükümeti kurma görevinin devredilmesi durumunda parti içerisinde değerlendirilme yapıldığını belirten Sorakın, parti olarak bir ön çalışma yapmadıklarını aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTTB'den Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü Basın Açıklaması yapıldı18 Kasım 2020 Çarşamba 14:12
  • KTTB Yönetim Kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi18 Kasım 2020 Çarşamba 14:06
  • Öğretmenlerimize en anlamlı hediye; Kemal Saraçoğlu Vakfı’nda18 Kasım 2020 Çarşamba 14:04
  • KTTB'den Dünya KOAH günü açıklaması18 Kasım 2020 Çarşamba 14:03
  • “KKTC 5 ülke tarafından tanınmaya hazır” haberleri Rum basınında18 Kasım 2020 Çarşamba 13:19
  • CTP’den Ersan Saner’e ‘Görevi iade et’ çağrısı! CTP göreve hazır!18 Kasım 2020 Çarşamba 13:10
  • Sorakın: “Azınlık hükümeti kurarak, halkı erken seçime götürmek mantıklı bir düşünce değildir…”18 Kasım 2020 Çarşamba 13:06
  • Akşener: "Maraş Kararı İçin Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ederim."18 Kasım 2020 Çarşamba 13:02
  • Özyiğit, AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek’i Kabul Etti18 Kasım 2020 Çarşamba 12:58
  • TAK Müdürlerinden Gazeteci Kemal Aşık 31. Ölüm Yıldönümünde Anıldı18 Kasım 2020 Çarşamba 12:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti