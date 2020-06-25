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CTP'den eyleme destek, hükümete çağrı...

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) , Sendikal Platform ve dört sağlık örgütünün, toplum sağlığını korumaya yönelik olarak 26 Haziran Cuma günü düzenleyeceği eyleme destek kararı aldı.
CTP'den eyleme destek, hükümete çağrı...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) , Sendikal Platform ve dört sağlık örgütünün, toplum sağlığını korumaya yönelik olarak 26 Haziran Cuma günü düzenleyeceği eyleme destek kararı aldı.

CTP tarafından yapılan açıklamada şu görüşe yer verildi: "UBP-HP Hükümeti’ni, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün belirlediği kriterler ve Sağlık Bilim Kurulu’nun açıkladığı bilimsel verileri ışığında açılım yapmaya ve buna bağlı olarak, 1 Temmuz’daki açılım kararını yeniden değerlendirmeye, sağlık altyapısı ve pandemi hastanesini süratle tamamlamaya davet ediyoruz"

CTP, Sendikal Platform ve dört sağlık örgütünün düzenleyeceği eyleme destek belirtti, toplum sağlığı açısından bilimsel verilerden uzak atılan her adımın karşısında duracağını anımsattı.

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