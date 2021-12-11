CTP’den Federasyon karşıtı kontenjan adayı.. İşte CTP'deki kontenjan adayları...

CTP’nin kontenjan adayları açıklandı, Federasyoın karşıtı açıklamaları gündem olan Yasin Yeni de aday

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Milletvekili seçim gününde kontenjan adayları açıklandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın açıkladığı adaylar şu şekilde:

Devrim Barçın - Lefkoşa Kontenjan Adayı

Serkan Aysal - Mağusa Kontenjan Adayı

Yasin Yeni - Mağusa Kontenjan Adayı

Ceyhun Birinci - Girne Kontenjan Adayı

Mehmet Bozer - Güzelyurt Kontenjan Adayı

NE OLDU?

CTP'den Federasyon karşıtı aday! Hem de kontenjandan! CTP tabanında infial yaşanıyor...

Detay Gazetesi'ne ulaşan bir çok CTP üyesi Mağusa'dan kontenjandan gösterilen Maraş-der başkanı Yasin Yeni'nin Kıbrıs'ta Federal Çözüme karşı olduğunun ortaya çıktığını bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını aktardılar.

Ortaya çıkan durum Mağusa'da ve ülke çapında CTP'liler arasında adeta infiale yol açtı.

Diğer yandan Lefkoşa'dan solcu olmayan başka bir adayın da ortaya çıkması partide neler oluyor sorusuna yol açtı.

CTP tabanında ciddi tepki toplayan adaylıklar ile ilgili sosyal medyada CTP'liler BOYKOT çağrıları yapmaya başladılar.