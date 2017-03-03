CTP'den flaş karar: Erken seçim önerisini sunuyor!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, yetkili organlarla dün yaptığı toplantıların ardından ortaya çıkan sonucu paylaşmak için bugün saat 11.30'da Meclis'te Mavi Salon'da basın toplantısı düzenledi.

Erhürman açıklamasında, Parti Meclisi ve MYK ile dün gerçekleştirdikleri toplantıda, otak karar ve oy birliği ile 2 Temmuz tarihi için erken seçim kararı aldıklarını, pazartesi günü erken seçim önergesini Başbakan Özgürgün'ün imzasına sunacaklarını bildirdi.

Anamuhalefet lideri, hükümetin meclis çalışamalarını sabote ettiğini vurgulayarak, güvensizlik önergesini hazırladıklarını ve sunduklarını kaydetti.

Erhürman, Başbakan Özgürgün'ün sürekli bir şekilde erken seçim çağrısı yapıp son olarak geçtiğimiz günlerde "muhalefet getirsin imzalayım" şeklindeki yorumuyla hükümete kendinin bile güvenmediğini göstermiş olduğunu, buna bağlı olarak da açıklamalarıyla kendilerinden önce güvensizlik önergesini sunduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde de muhalefet partilerinden TDP'de erken seçim önerisini sunmuştu.