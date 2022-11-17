CTP'den Harmancı'ya eleştiri...İncirli: Belediyenin bütçe yönetiminde de sorun var!

İncirli, “Ekonomik ve sosyal yaşamın bu şehirden ayrılması halinde bize hiçbir şey kalmayacak; Sarayönü’ndeki siyasetin de hiçbir manası kalmayacak” dedi.

CTP Lefkoşa Belediyesi başkan adayı Sıla Usar İncirli, Ulaş Barış’ın Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan’Seçim Gündemi’ isimli programına konuk olarak açıklamalarda bulundu.

“YEREL SEÇİMLER, YEREL SEÇİMLERİN ÖTESİNDE”

25 Aralık tarihinde yapılacak yerel seçimlerin yerel seçimlerin ötesinde olduğunu kaydeden İncirli, “Şu an bizi yönettiklerini zannedenler ne hukuk tanırlar ne Anayasa tanırlar ne yasa bilirler ne de tüzük bilirler...” dedi.

İncirli, hukuk ve Anayasa’nın halk için olduğun ifade ederek, iktidarın ise her şeyin kendileri için olduğunu düşündüğünü bunun da aralarındaki en büyük farkın da bu olduğunu söyledi.

CTP’nin yerel yönetimler reformunu dillendireli on yıllar geçtiğini anlatan İncirli, çağdaş ülkelerin her türlü konuda yerel yönetimleri güçlendirdiğini anlattı.

İktidarın sayıları azaltma üzerinden bir kurguya gittiğine işaret eden İncirli, “CTP’nin milletvekillerinin komitelerde verdiği büyük mücadele sonucu 51/95 sayılı yasayı komitenin gündemine aldırıp da Meclis’ten geçme durumuna hazırladık” dedi.

“İNTİBAK SORUNU OLACAK”

Anayasa’nın 119’uncu maddesine göre birleşme ya da kapatma kararının belediye meclisleriyle bölge halklarının verebileceğini defalarca anlattıklarını söyleyen İncirli, “Belli bir sürece yayılması gerekirdi. Bunlar yapılmadı. Gönyeli Belediyesi’ni kapattılar Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ni yarattılar... Burada intibak sorunu olacak. Her belediyenin kendi teşkilatı var; personel yasalarında da ciddi sorunlar var. Belediyelerin teşkilat yasalarının da güncelleme ihtiyacı var” dedi.

İncirli, bu süreçte herhangi bir çalışanın kayba uğramaması için ciddi mücadele verdiklerinin altını çizdi.

Neredeyse 1990 yılından bu yana kadın belediye başkanı olmamasının düşünülmesi gerektiğini kaydeden İncirli, cinsiyet kotasının Seçim ve Halkoylaması Yasası’na girmesinin başarı olduğunu söyledi; “Meclis’teki kadın sayısı artıyor, partiler en yüzde 30 kadınlardan oluşturmak zorundalar” dedi.

“KİMSE KADIN OLDUĞUM İÇİN BANA OY VERMESİN”

Kadın belediye başkanı olması halinde, siyasi yaşamda önemli değişiklik olacağına inandığına vurgu yapan İncirli, “Kadınlar da cesaretlenecek, yüreklenecek; partiler de bu konuya öncelik verecek” ifadesini kullandı.

“Elbette kimse kadın olduğum için bana oy versin istemiyorum” diyen İncirli, bilgisine, projelerine ve karakterine bakıp kendisine oy verilmesini istediğini söyledi.

“LEFKOŞA’DA ALTYAPI SORUNU VAR”

Lefkoşa’nın altyapı sorunu olduğunu düşündüğünü belirten İncirli, Lefkoşa’da yolları, kaldırımların ve aydınlatmaların ‘tamam’ olmadığına vurgu yaptı.

“Altyapı olmazsa bir şehrin ne sosyal ne de ekonomi yaşamı istediğimiz şekilde olmaz” vurgusunu yapan İncirli, Lefkoşalıların Lefkoşa’dan ayrılmanın yolunu aradığını belirtti.

“LEFKOŞA’YI LEFKOŞALILARA GERİ VERMEMİZ LAZIM”

Birçok konuda çok eksiklik olduğunu dile getiren İncirli, “Lefkoşa’yı Lefkoşalılara geri vermemiz lazım” dedi.

Gönyeli’de başka bir ülke, Lefkoşa’da ise başka bir ülke görüntüsü olduğunu söyleyen İncirli, “Ekonomik ve sosyal yaşamın bu şehirden ayrılması halinde bize hiçbir şey kalmayacak; Sarayönü’ndeki siyasetin de hiçbir manası kalmayacak” dedi.

Lefkoşa’daki geçiş noktalarının açılmasını gündeme getirdiğini hatırlatan İncirli, “Üzerime düşen altyapıyı hazırlayacağım, muhataplarımla bu konuda çok yakın çalışmalar sürdüreceğim... Haspolat kapısı açıldığı halinde güneyden Mağusa ve Karpaz’a gidecek olan herkes o kapıyı kullanacak” dedi.

“LEFKOŞA’DA YAŞAN HERKES HAVA KİRLİLİĞİNDEN NASİBİNİ ALIYOR”

Lefkoşa’da yaşayan herkesin hava kirliliğinden nasibini aldığını söyleyen İncirli, Lefkoşa’da kişi başına düşen yeşil oranının 5 m²’nin altında olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü’nün ise erişilebilir yeşil alanın 9m²’nin üzerinde olması gerektiğini tavsiye ettiğini hatırlattı.

“KANLIDERE SORUN DEĞİL, GÜZELLİK OLMALI”

Kanlıdere’nin sorun değil, güzellik olması gerektiğinin altını çizen İncirli, Kanlıdere’nin ekolojik hattının diğer yeşil alanlarla birleşmesi gerektiğini anlattı. CTP Lefkoşa Belediyesi başkan adayı Sıla Usar İncirli, belediyenin bütçe yönetiminde de sorun olduğunu söyleyerek, bu sorunu da aşmak gerektiğini dile getirdi.