  • BIST 4.554,64
  • Altın 1050.416
  • Dolar 18.6059
  • Euro 19.1302
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

CTP'den Harmancı'ya eleştiri...Lefkoşa’da çok ciddi bir vizyon daralması var

»
Özgür Web TV’de yayınlanan “Özgür Yorum” programında Damla Dabis’in sorularını yanıtlayan İncirli, kaçak külliye konusunda yapılan eylemler hakkında değerlendirmede bulundu.
CTP'den Harmancı'ya eleştiri...Lefkoşa’da çok ciddi bir vizyon daralması var

Damla Dabis’in sorularını yanıtlayan İncirli, kaçak külliye konusunda yapılan eylemler hakkında değerlendirmede bulundu.

Lefkoşa’da çok ciddi bir vizyon daralması var. Lefkoşalılar aslında bu vizyon daralmasının sonucunda artık beklentilerini neredeyse sıfıra indirdiler. Geçmişte bazı travmalar yaşandı ama artık insanların bu travmaları atlatıp önüne bakabilmesi gerekiyor.

Şu anda bu vizyon daralması ve yönetimle birlikte Lefkoşalılar halen o yaşadıkları günlerin yasını tutuyorlar, ilerleyemiyorlar.

Lefkoşa şu anda karanlık bir şehirdir, ben şu anda Lefkoşa sokaklarının ve caddelerinin karanlık olmasının hiçbir izahı olduğunu düşünmüyorum. Benim ağzımdan hiçbir zaman şu duyulmayacak: Ben, ‘bu konuda yetkim yoktur’ demeyeceğim hiçbir zaman belediye başkanı olduğumda.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BKP ve CTP'den seçimlerde işbirliği kararı11 Kasım 2022 Cuma 15:03
  • Sıla İncirli LTB'de örgütlü olmayan Dev-İş'i ziyaretinde iş güvenliğinden bahsetti!11 Kasım 2022 Cuma 13:10
  • BKP-CTP yerel seçimleri görüşecek...11 Kasım 2022 Cuma 12:50
  • Harmancı: Göstermelik makyaj yapmadık, Lefkoşalılara asla yalan söylemedik10 Kasım 2022 Perşembe 19:56
  • Harmancı, TDP'den aday oluyor10 Kasım 2022 Perşembe 19:13
  • Güzelyurt'ta başkanlığın en iddialı ismi Kansoy: “Yapılmayanı yapacak, yapılanın üzerine koyacağız”10 Kasım 2022 Perşembe 15:56
  • CTP'den Mehmet Harmancı'ya eleştiri.. "LTB şu an borçlu durumda"08 Kasım 2022 Salı 16:49
  • Halkın Partisi’nden Tatlısu’da Orhan Bebek’e Destek Kararı08 Kasım 2022 Salı 16:46
  • Harmancı adaylığını Cuma akşamı açıklıyor...08 Kasım 2022 Salı 12:38
  • Solda ittifak büyüyor... YKP ile TDP-TKP yerel seçimlerde ortak listeyle katılacak07 Kasım 2022 Pazartesi 17:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti