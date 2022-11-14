CTP'den Harmancı'ya eleştiri...Lefkoşa’da çok ciddi bir vizyon daralması var

Damla Dabis ’in sorularını yanıtlayan İncirli, kaçak külliye konusunda yapılan eylemler hakkında değerlendirmede bulundu.

Lefkoşa’da çok ciddi bir vizyon daralması var. Lefkoşalılar aslında bu vizyon daralmasının sonucunda artık beklentilerini neredeyse sıfıra indirdiler. Geçmişte bazı travmalar yaşandı ama artık insanların bu travmaları atlatıp önüne bakabilmesi gerekiyor.

Şu anda bu vizyon daralması ve yönetimle birlikte Lefkoşalılar halen o yaşadıkları günlerin yasını tutuyorlar, ilerleyemiyorlar.

Lefkoşa şu anda karanlık bir şehirdir, ben şu anda Lefkoşa sokaklarının ve caddelerinin karanlık olmasının hiçbir izahı olduğunu düşünmüyorum. Benim ağzımdan hiçbir zaman şu duyulmayacak: Ben, ‘bu konuda yetkim yoktur’ demeyeceğim hiçbir zaman belediye başkanı olduğumda.