CTP’den Hükümete İSG Tepkisi: "İş Cinayetlerinin Ortağısınız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, iş kazaları ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda hükümeti sert bir dille eleştirdi.

Lefkoşa – Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, iş kazaları ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda hükümeti sert bir dille eleştirdi. Akansoy, hükümetin İSG kurallarını uygulamaktaki yetersizliği ve denetim eksikliği nedeniyle işçilerin hayatını riske attığını vurguladı.

Girne ve İskele’de meydana gelen iki inşaat kazasına dikkat çeken Akansoy, bu olayların, tedbirsizlik sonucu meydana gelen iş cinayetleri olduğunu ifade etti. Girne’de 27 yaşındaki bir işçinin başına düşen demirle ağır yaralandığını, İskele’de ise başka bir işçinin 3,75 metre derinliğindeki kuyuya düşerek yaralandığını belirten Akansoy, bu tür kazaların normalleştirilmeye çalışılmasını kabul etmediklerini söyledi.

Akansoy, 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na ve Anayasa’nın 49. maddesine atıfta bulunarak, işçilerin güvenli çalışma koşullarının sağlanması gerektiğini hatırlattı. Denetim eksikliklerinin ve işverenlerin gerekli önlemleri almamasının ölümlü iş kazalarına yol açtığını belirten Akansoy, Çalışma Dairesi'nin denetimlerini artırması ve işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, iş cinayetlerinin sıradanlaştırılmasına karşı olduklarını dile getiren Akansoy, Çalışma Bakanı’nın görevini yapmaması halinde istifa etmesi gerektiğini belirtti.