  • BIST 8825.74
  • Altın 2947.242
  • Dolar 34.2385
  • Euro 37.2898
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAYaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor

CTP’den Hükümete İSG Tepkisi: "İş Cinayetlerinin Ortağısınız"

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, iş kazaları ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda hükümeti sert bir dille eleştirdi.
CTP’den Hükümete İSG Tepkisi: "İş Cinayetlerinin Ortağısınız"

Lefkoşa – Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, iş kazaları ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda hükümeti sert bir dille eleştirdi. Akansoy, hükümetin İSG kurallarını uygulamaktaki yetersizliği ve denetim eksikliği nedeniyle işçilerin hayatını riske attığını vurguladı.

Girne ve İskele’de meydana gelen iki inşaat kazasına dikkat çeken Akansoy, bu olayların, tedbirsizlik sonucu meydana gelen iş cinayetleri olduğunu ifade etti. Girne’de 27 yaşındaki bir işçinin başına düşen demirle ağır yaralandığını, İskele’de ise başka bir işçinin 3,75 metre derinliğindeki kuyuya düşerek yaralandığını belirten Akansoy, bu tür kazaların normalleştirilmeye çalışılmasını kabul etmediklerini söyledi.

Akansoy, 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na ve Anayasa’nın 49. maddesine atıfta bulunarak, işçilerin güvenli çalışma koşullarının sağlanması gerektiğini hatırlattı. Denetim eksikliklerinin ve işverenlerin gerekli önlemleri almamasının ölümlü iş kazalarına yol açtığını belirten Akansoy, Çalışma Dairesi'nin denetimlerini artırması ve işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, iş cinayetlerinin sıradanlaştırılmasına karşı olduklarını dile getiren Akansoy, Çalışma Bakanı’nın görevini yapmaması halinde istifa etmesi gerektiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatlısu-Girne Anayolunda Kaza: 4 Kişi Yaralandı15 Ekim 2024 Salı 14:29
  • Bafra'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 1 Yaralı15 Ekim 2024 Salı 14:27
  • 24 yaşındaki kayıp Emine Aydoslu bulundu15 Ekim 2024 Salı 14:20
  • İş kazası iki can aldı!15 Ekim 2024 Salı 14:18
  • Dikkatsiz sürücü çarpmadık yer bırakmadı, yaralandı15 Ekim 2024 Salı 14:15
  • Tır çalan sanık 1 yıl hapis yatacak15 Ekim 2024 Salı 14:15
  • DAÜ’lü öğrencilerden kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü15 Ekim 2024 Salı 14:14
  • SOS Çocuk köyü Derneği ve DAÜ iş birliğinde Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı uygulanmaya başladı15 Ekim 2024 Salı 14:10
  • Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor15 Ekim 2024 Salı 14:08
  • LAÜ'de Konser Geceleri Düzenlendi15 Ekim 2024 Salı 14:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti