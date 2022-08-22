  • BIST 3.060,39
  • Altın 1011.365
  • Dolar 18.1017
  • Euro 18.0479
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

CTP’den Lefkoşa Türk Belediyesi için iki aday

» »
CTP’den Lefkoşa Türk Belediyesi için iki aday
CTP’den Lefkoşa Türk Belediyesi için iki aday

Belediye seçimleri için takvim işlerken aday ve aday adayları da partilerine başvurularını sürdürüyor... 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTPLefkoşa milletvekili doktor Sıla Usar İncirli'nin Lefkoşa İlçe Başkanlığı'na şu sıralarda LTB Başkan aday adaylığı için başvurmak üzere olduğu öğrenildi. 

CTP'de İncirli ile aday aday sayısı, PM üyesi mimar Onur Olguner ile birlikte 2 oldu. 

Aday adayları, tüzüğe göre üyeye sorulacak.

CTP'de başvuru süresi saat 17:00'de doluyor. 

Öte yandan UBP'de ise Lefkoşa adayının bu cuma açıklanacağı ifade ediliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: 13 yeni okul, ülke eğitimine kazandırıldı22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:24
  • UBP'nin hukuk dışı kararlarıyla mücadelemiz sürüyor!22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:45
  • YDÜ imzasını çekti… Basketbol’da kulüpler imzalarını tek tek geri çekmeye başladı22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:25
  • Tasarının madde madde görüşülmesine devam edildi!22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:19
  • CTP’nin Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığı dava kararda sürpriz gelişme22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:14
  • Arıklı söz verdi: Tüzük değişikliği yapılacak22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:03
  • Bir Haftada 17 Yangın22 Ağustos 2022 Pazartesi 14:55
  • 75 Kaza 22 Yaralanma22 Ağustos 2022 Pazartesi 14:33
  • Aktunç: UBP Dışardan aday gösterirse yara alır22 Ağustos 2022 Pazartesi 14:11
  • Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı22 Ağustos 2022 Pazartesi 14:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti