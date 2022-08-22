CTP’den Lefkoşa Türk Belediyesi için iki aday

Belediye seçimleri için takvim işlerken aday ve aday adayları da partilerine başvurularını sürdürüyor...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa milletvekili doktor Sıla Usar İncirli'nin Lefkoşa İlçe Başkanlığı'na şu sıralarda LTB Başkan aday adaylığı için başvurmak üzere olduğu öğrenildi.

CTP'de İncirli ile aday aday sayısı, PM üyesi mimar Onur Olguner ile birlikte 2 oldu.

Aday adayları, tüzüğe göre üyeye sorulacak.

CTP'de başvuru süresi saat 17:00'de doluyor.

Öte yandan UBP'de ise Lefkoşa adayının bu cuma açıklanacağı ifade ediliyor.