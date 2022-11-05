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CTP'den Lefkoşa'da Harmancı'ya eleştiri.. Okullara yeterli hizmet verilmiyor...

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CTP'den Lefkoşa'da Harmancı'ya eleştiri.. Okullara yeterli hizmet verilmiyor...
CTP'den Lefkoşa'da Harmancı'ya eleştiri.. Okullara yeterli hizmet verilmiyor...

20 Temmuz Fen Lisesi’ni ziyaret ederek okul müdürü ve öğretmenlerle görüşen Sıla Usar İncirli, CTP’nin iktidarda olduğu dönemde belediyelerin aldıkları emlak vergilerinin yüzde 15’inin okullara aktarılması yönünde yasa yapıldığını hatırlattı ve bu katkıya rağmen Lefkoşa’da okullara yeterli hizmetin verilmediğini vurguladı.

Sadece ot temizlemenin yeterli bir hizmet olmadığına dikkat çeken Sıla Usar İncirli, göreve geldikten sonra okulların projelerini alıp ihtiyaçları olan konuda gerekeni yapacaklarını söyledi. Sıla Usar İncirli’ye 20 Temmuz Fen Lisesi ziyaretinde Lefkoşa milletvekilleri Doğuş Derya, Ürün Solaylı, Filiz Besim ve Devrim Barçın da eşlik etti.

 

“PROJE YOKSA PROJE ÜRETECEĞİZ, VARSA O PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Okulların ihtiyaçlarına yönelik proje yoksa bu konuda proje üreteceklerini, varsa da o projeyi alıp hayata geçirmeyi sağlayacaklarını dile getiren Sıla Usar İncirli, bu konuya öncelik vereceklerini kaydetti. Bu projeleri hayata geçirme esnasında yeterli kaynağın yaratılamaması halinde ise ya Avrupa Birliği, ya da diğer uluslararası fonlardan faydalanacaklarının altını çizen Sıla Usar İncirli, teknolojideki bu gelişimi okullara yansıtmak zorunda olduklarını belirtti. Lefkoşa’da kreş ve etüt ihtiyaçlarını da karşılamak için gerekli çalışmayı yaptıklarını aktaran Sıla Usar İncirli, “Yaşlıların da daha kaliteli bir yaşama ulaşabilmeleri için LTB eski Başkanlarından Kutlay Erk’in döneminde başlatılan Avrupalı Yaşlı Bakım Projesini ilerleteceğiz” dedi.

 

“İÇİLEBİLİR SU İÇİN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ”

Okullarda öğrencilerin yaşadığı su problemine yönelik konuşan CTP’nin LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, öğrencilerin eğer paraları varsa su içebildiklerini, yoksa su içemediklerini belirtti. Bu sıkıntıyı aşabilmek için içilebilir su projesi için çalışma yapacaklarını aktaran Sıla Usar İncirli, çocuklara ücretsiz su sağlayacaklarını ifade etti. Son dönemlerde gündeme gelen Imagine projesinde yaşanan aksamalara da değinen Sıla Usar İncirli, iki toplumun yakınlaşmasına büyük önem verdiklerini, kendi yönetimlerinde bu projeye desteklerinin tam olacağını vurguladı.

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