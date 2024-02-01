  • BIST 8634.02
  • Altın 1992.989
  • Dolar 30.3658
  • Euro 32.8318
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKASivil savunma ekiplerinin su baskınlarına müdahalesi bugün de devam etti

CTP'den LTB açıklaması

» »
Belediye Hizmet Resmi oranının aylık asgari ücretin yüzde 21'ine düşürüldü. Karar oy birliği ile geçti
CTP'den LTB açıklaması

İşte yapılan açıklama;

Hatadan dönüldü, LTB'de konutların belediye hizmet resmi oranları düşürüldü.
Hatırlanacağı üzere, yaklaşık bir yıl önce, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) konutlar için belirlediği yıllık Belediye Hizmet Resmi&#39;nin aylık asgari ücretin yüzde 25’i kadar olmasına Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) LTB Belediye Meclis üyeleri olarak itiraz etmiş, bu oranın yüksek olduğunu, Lefkoşalıların bu meblağı ödemekte zorlanacağını, tahsilat oranlarının  düşme riskiyle birlikte belediyenin gelirlerinin azalacağını söylemiştik. Söz konusu oranın
yüzde 20 olması gerektiği hususunda ısrarcı olmuştuk.
Buna karşın Belediye Hizmet Resmi oranı Belediye Meclisi’nden Toplumcu Demokrasi Partisi  (TDP), Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti’nin (DP) oylarıyla yüzde 25 olarak geçirilmişti.
Dün gerçekleşen LTB Belediye Meclis toplantısında, konu yeniden gündeme gelmiş, yönetim, Şubat'den itibaren konutlar için yıllık Belediye Hizmet Resmi oranının aylık asgari ücretin yüzde 21'ine düşürülmesini önermiştir.
Bu öneri CTP’nin de desteği ile oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Geride kalan yaklaşık bir yıllık sürede, Lefkoşalılar Belediye Hizmet Resmi’ni yüzde 25 olarak ödemek zorunda kalmışlardır.
Geç de olsa hatadan dönülerek oranın yüzde 21’e düşürülmesi ve CTP’nin bir yıl önceki önerisine yaklaşması, tarafımızdan olumlu karşılanmıştır.
CTP Belediye Meclis Üyeleri olarak başkentimizin ve Lefkoşalıların ihtiyaçlarının en doğru  şekilde karşılanması için çalışmaya, gerekli uyarıları sorumlu muhalefet anlayışı çerçevesinde yapmaya devam edeceğiz.
LTB CTP BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
01.02.2024

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaza yaptı 487 gündür kaçak olduğu ortaya çıktı29 Ocak 2024 Pazartesi 12:11
  • Metehan Sınır Kapısı yanındaki araç park yeri balçık çamur içerisinde26 Ocak 2024 Cuma 20:36
  • LTB, Lefkoşalıların sağlığı ve güvenliği için denetim ve bilgilendirmeyi aralıksız olarak sürdürüyor26 Ocak 2024 Cuma 12:12
  • Lefkoşa'da Eğlence Mekanları Denetiminde Kapatma Saati ve Müzik İzni İhlali Tespit Edildi25 Ocak 2024 Perşembe 15:36
  • Lefkoşa'da Gümrüksüz Sigara Operasyonu: İşyeri İşletmecisi Tutuklandı25 Ocak 2024 Perşembe 15:22
  • Kaza yaptılar, askeri yasak bölgeyi ihlal edip kaçtılar!24 Ocak 2024 Çarşamba 14:43
  • Lefkoşa'nın ortasında silahla yakalandılar!24 Ocak 2024 Çarşamba 14:29
  • Gönyeli'de Araç İçerisinden Hırsızlık: Zanlı, Toplam 1000 Euro ve 3.000 TL Çaldığı İçin Tutuklandı24 Ocak 2024 Çarşamba 10:32
  • Sahte Sağlık Raporuyla Muhaceret İşlemi Girişiminde Bulunan Şüpheli Tutuklandı24 Ocak 2024 Çarşamba 10:29
  • Gönyeli'de hırsızlık... Soyup soğana çevirdi23 Ocak 2024 Salı 14:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti