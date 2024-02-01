CTP'den LTB açıklaması

İşte yapılan açıklama;

Hatadan dönüldü, LTB'de konutların belediye hizmet resmi oranları düşürüldü.

Hatırlanacağı üzere, yaklaşık bir yıl önce, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) konutlar için belirlediği yıllık Belediye Hizmet Resmi'nin aylık asgari ücretin yüzde 25’i kadar olmasına Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) LTB Belediye Meclis üyeleri olarak itiraz etmiş, bu oranın yüksek olduğunu, Lefkoşalıların bu meblağı ödemekte zorlanacağını, tahsilat oranlarının düşme riskiyle birlikte belediyenin gelirlerinin azalacağını söylemiştik. Söz konusu oranın

yüzde 20 olması gerektiği hususunda ısrarcı olmuştuk.

Buna karşın Belediye Hizmet Resmi oranı Belediye Meclisi’nden Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti’nin (DP) oylarıyla yüzde 25 olarak geçirilmişti.

Dün gerçekleşen LTB Belediye Meclis toplantısında, konu yeniden gündeme gelmiş, yönetim, Şubat'den itibaren konutlar için yıllık Belediye Hizmet Resmi oranının aylık asgari ücretin yüzde 21'ine düşürülmesini önermiştir.

Bu öneri CTP’nin de desteği ile oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Geride kalan yaklaşık bir yıllık sürede, Lefkoşalılar Belediye Hizmet Resmi’ni yüzde 25 olarak ödemek zorunda kalmışlardır.

Geç de olsa hatadan dönülerek oranın yüzde 21’e düşürülmesi ve CTP’nin bir yıl önceki önerisine yaklaşması, tarafımızdan olumlu karşılanmıştır.

CTP Belediye Meclis Üyeleri olarak başkentimizin ve Lefkoşalıların ihtiyaçlarının en doğru şekilde karşılanması için çalışmaya, gerekli uyarıları sorumlu muhalefet anlayışı çerçevesinde yapmaya devam edeceğiz.

LTB CTP BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

01.02.2024