CTP'den meclis başkanlığı için çağrı: "Gelin bu hukuksuzluğa son verin, istişareler sonucu belirlenecek bir adayı destekleyelim”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinin genişletilmiş MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, UBP – YDP – DP Hükümeti’ne açık bir çağrı yaptı; “Gelin istişare içinde bir aday belirleyelim, birlikte seçelim...

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinin genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, UBP – YDP – DP Hükümeti’ne açık bir çağrı yaptı; “Gelin hukuksuzluğa son verin, istişare içinde bir aday belirleyelim, birlikte seçelim. CTP’li 19 vekil böyle bir seçime oy vermeye hazırdır” dedi.

Yaklaşık 3 saat süren ve CTP Milletvekillerinin de katılım gösterdiği genişletilmiş MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yapan CTP lideri Erhürman, “Hükümete” günlerdir diyalog çağrısı yaptıklarını ancak bir yanıt alamadıklarını söyledi, “diyalog kurulsaydı gündeme getireceğimiz şeyleri, buradan açıklamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Erhürman, açık bir çağrı yaparak, “Gelin bu hukuksuzluğa son verin. Gerçekleştireceğimiz istişareler sonucunda belirlenecek bir aday üzerinden seçime gidelim. CTP, 19 Milletvekili ile bu seçimde oy vermeye hazırdır. Bu kadar açık bir çağrı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Haftalardır yaşanan krizin bir “Meclis krizi” değil; “Hükümet krizi” olduğunu ve bu durumun Meclisi kilitlemek suretiyle üzerinin örtülmeye çalışıldığını vurgulayan Erhürman, “Biz açık şekilde, bu krizi gördüğümüz için ve memleketin yönetilmediğini, hele son dönemde kendi kendilerini de yönetemediklerini gördüğümüz için erken seçim çağrımızı yapmıştık. Ortak görüşümüz bu hükümet krizinin ve kaosunun aslında temizlenebileceği tek yerin erken seçim olduğudur. Bu yöndeki ısrarımızı halkımızla birlikte sürdüreceğiz” dedi.

Erhürman, “Bunu da altını çizerek söylüyorum; zaten Meclis Başkanı adayı konusu, en baştan istişareler sonucunda belirlenmesi gerekiyordu. Böyle belirlenmediği kamuoyunun malumudur” ifadelerini kullandı.