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CTP’den Meclis’in Açılması İçin Çağrı: “Meclis Halkımızın, Meclis Hepimizin!”

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CTP’den Meclis’in Açılması İçin Çağrı: “Meclis Halkımızın, Meclis Hepimizin!”
CTP’den Meclis’in Açılması İçin Çağrı: “Meclis Halkımızın, Meclis Hepimizin!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhuriyet Meclisi'nin Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe tarafından açılması ve bütçe komitesinin görevine başlaması için tezkerenin görüşülmesi yönünde bir öneri sundu. CTP, bu öneriyle birlikte diyalog çağrısını da yinelediğini belirtti ancak davetlerine henüz bir karşılık bulamadıklarını ifade etti.

CTP’den yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Meclisi’nin, halkımızın iradesi ile seçilmemiş biri tarafından açılmasına demokrasi, hukuk ve halkımıza saygımız nedeniyle izin vermemiz mümkün değildir” denilerek, bu duruşlarının demokrasi ve hukukun gereği olduğu vurgulandı. Partinin açıklamasında, Meclis’in tüm halkın ortak iradesini yansıtan bir yer olduğu ve CTP’nin bu ilkeye sahip çıkarak halk adına Meclis’te bulunmaya devam edeceği belirtildi.

CTP'nin çağrısı: “Meclis halkımızın, Meclis hepimizin!”

CTP, Meclis’in demokrasi ilkelerine uygun bir şekilde çalışmasını ve halkın iradesine saygı duyulmasını sağlama adına bu süreci takip etmeyi sürdüreceğini vurguladı.

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