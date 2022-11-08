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CTP'den Mehmet Harmancı'ya eleştiri.. "LTB şu an borçlu durumda"

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Sıla Usar İncirli, CTP’nin yerel yönetimlerdeki tecrübelerini Lefkoşa’ya da taşıyacaklarını ve daha yaşanabilir, Avrupa standartlarında bir başşehir yaratacaklarını söyledi.
CTP'den Mehmet Harmancı'ya eleştiri.. "LTB şu an borçlu durumda"

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli, CTP’nin yerel yönetimlerdeki tecrübelerini Lefkoşa’ya da taşıyacaklarını ve daha yaşanabilir, Avrupa standartlarında bir başşehir yaratacaklarını söyledi. LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, geçtiğimiz günlerde KKTC Fenerbahçeliler Derneği’ni ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu. Dernek Yönetim Kurulu ile toplantı yapan Sıla Usar İncirli, kendisine gelen davet üzerine daha sonra da dernek binasında Fenerbahçe maçını üyelerle birlikte izledi. Sıla Usar İncirli’ye ziyaretinde Girne milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Lefkoşa milletvekili Devrim Barçın ile partililer eşlik etti.

 

“LTB’NİN KÖTÜ GÜNLERİ, ÇALIŞANLARDA TRAVMA OLARAK KALDI”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda çok acı tecrübeler yaşadığını ifade eden Sıla Usar İncirli, o günlerin çalışanlarda travma olarak kaldığını söyledi. Yerel yönetimlerin kötü yönetilmesi halinde neler olabileceğini LTB örneğinde gördüklerini kaydeden Sıla Usar İncirli, kimsenin o günlere geri dönmek istemediğini belirtti. Bugüne kadar CTP’nin devraldığı belediyelerin batak durumda olduğunu ancak bu belediyelerin CTP yönetimine geçtikten sonra borcun sıfırlanıp kasanın dolduğunu ifade eden Sıla Usar İncirli, “CTP’li belediyeler mirasyedi hovardalığında kaynakları harcamaz, popülizm yapmaz, hizmet odaklı çalışır, şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışır ve çalışanların da haklarını korur” dedi.

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