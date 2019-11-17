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CTP'den Petrol-İş grevine destek

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Dev-İş'e bağlı Petrol-İş’in,  toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girdiği gerekçesiyle başlattığı greve destek verdi. 
CTP'den Petrol-İş grevine destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Dev-İş'e bağlı Petrol-İş’in,  toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girdiği gerekçesiyle başlattığı greve destek verdi. 
CTP tarafından verilen bilgiye göre Mağusa Milletvekili Asım Akansoy ve İskele İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim dün grev yerini ziyaret ederek CTP’nin dayanışmasını belirtti. 
Petrol İş Sendika Başkanı Gökay Taygun ve grevdeki işçilerle sohbet edilip, gelişmeler hakkında bilgi alındı.
 

AKANSOY: “ÖRGÜTLÜ TOPLUM DÜZENİNE DARBE”
Akansoy, ziyarette yaptığı konuşmada, işverenin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) düzeninden çıkmak istediğini, sendikanın her türlü yapıcı önerisine rağmen çalışanlar arasında ikilik yaratarak, ihtiyaç duyulan yeni çalışanları TİS dışında tutup, "Göç Yasası’na” göre almaya çalıştığını, bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. 
Bunun yöntemin sendikasızlaştırma girişimi olduğunu ve örgütlü toplum düzenine büyük darbe vuracağını  ifade eden Akansoy, iş güvenliği ve riski yüksek olan bu tür bir çalışma düzenini bozmanın bedelinin büyük olabileceğini kaydetti.
 

“TÜZÜK AÇIKÇA İHLAL EDİLİYOR”
Akaryakıt Tüzüğü’nün açıkça ihlal edilerek bayilerin, Petrollerin zarar etmesi pahasına rakip firmaya yönlendirildiğini, bunun hem yasal hem de etik olmadığını söyleyen Akansoy, “Burada Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasası altında çıkarılan 1986 Akaryakıt Satış ve İştigali (Denetim ve düzenleme) Tüzüğü’nün çok açık ihlali söz konusudur” dedi. 
Akansoy ayrıca gayrı yasallık yanında, taşeronlaşma ve sendikasızlaştırmaya karşı her türlü mücadeleyi vereceklerini belirten Akansoy, devlet kurumlarının özelleştirilmesinin ya da sözde  yüzde 10 devlet hissesinin etkisizliğinin nelere yol açtığı ile bir kez daha karşı karşıya olunduğunu, bunda hükümet edenlerin izleyici hallerinin de kabul edilemez olduğunu söyledi. 
Akansoy, CTP olarak konunun yakın takipçisi olacaklarını belirterek, hükümeti göreve davet etti.

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